Ärzte im Klinikum retten misshandelten Jungen

Der Vierjährige wurde nach einer Attacke notoperiert. Nach der Behandlung im Krankenhaus hat er eine Reha besucht.

Von Tristan Krämer, Anja Kriskofski und Simone Theyßen-Speich

Sein Fall erschütterte im September die Menschen: Ein vierjähriger Junge aus Remscheid war so schwer verprügelt worden, dass er ins Koma fiel. Als mutmaßlicher Täter gilt der 24-jährige Freund der Mutter, der seitdem in Untersuchungshaft sitzt. Das Kind wurde wochenlang im Klinikum Solingen behandelt. Dort hat der Junge solche Fortschritte gemacht, dass er in eine Rehabilitationsklinik überwiesen werden konnte.

Dr. Nils Tiebel, Funktionsoberarzt in der Neurochirurgie, hatte Dienst, als der kleine Junge vom Remscheider Notarzt ins Klinikum gebracht wurde. „So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Der Vierjährige habe schwerste Kopfverletzungen gehabt. Sein Körper sei zudem von zum Teil älteren Blutergüssen und sogar Brandmalen gezeichnet gewesen. Durch Gewalteinwirkung sei eine Schwellung im Hirn entstanden. In einer Operation entfernten Niebel und ein weiterer Oberarzt ein Stück der Schädeldecke, um dem Gehirn Platz zu verschaffen. „Bei einer Blutung wird es zusammengedrückt.“

Danach habe man das Kind tagelang im künstlichen Koma gehalten und dann schrittweise erwachen lassen. Dabei arbeiteten sie eng mit den Ärzten der Kinderklinik zusammen, auf deren Intensivstation der kleine Patient lag. Rund drei Wochen nach der Not-OP wurde dem Kind ein künstlicher Schädeldeckel eingesetzt. „Es war schön, zu sehen, dass er sich rasch erholt“, erzählt Tiebel, der selbst Vater von vier Kindern ist. Schritt für Schritt kämpfte sich der Vierjährige zurück ins Leben – zur großen Freude der behandelnden Ärzte und Pflegekräfte.

„Irgendwann war er wieder in der Lage, frei zu laufen, mit dem Bobbycar zu fahren und selbst zu essen“, berichtet Tiebel. „Aber eine Merkfähigkeitsstörung hat er zurückbehalten.“ Ob das Kind vollständig genesen wird, könne niemand voraussagen. Auch Dr. Volker Soditt, Chefarzt der Kinderklinik im Klinikum, ist froh über die Genesung. „Wir haben von der Mutter eine Postkarte bekommen, in der sie schreibt, dass der Kleine wieder eine Kita besucht.“ Auch die Fotos zeigten ein fröhliches Kind. „Über neurologische Restschäden kann ich nichts sagen“, so Soditt. Für Dr. Nils Tiebel gehört der Junge zu den Patienten, die er nie vergessen wird. „Nach dem Eingriff habe ich befürchtet, dass er es nicht schafft. Ich bin froh, mich geirrt zu haben.“