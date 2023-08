Ärger mit Polizei: Hahneköppen bald mit Gummitier?

Die Vereine verteidigen das bergische Brauchtum. Die Bücheler denken aber bereits über Alternativen zum echten Hahn nach.

Remscheid. Vor Jahren kam ihnen der Hahn abhanden. Ein mitleidiger Tierfreund hatte ihn entführt, bevor der Gockel des Lebens beraubt kopfüber in einem Weidenkorb baumelte. Erst nach dem Hahneköppen der Bücheler Einigkeit tauchte er gesund und munter wieder auf.

Über die Posse mag man schmunzeln. Allerdings zeigt sie: Die Tradition des Hahneköppens, in Remscheid gepflegt von den beiden Vereinen Büchener und Bücheler Einigkeit, ist nicht unumstritten und treibt Tierschützer und solche, die sich dafür halten, schon lange auf die Barrikaden. Für die Hahneköpper vom Büchen hat das nun sogar polizeiliche Ermittlungen zur Folge.

Wie berichtet, gehen die Strafverfolger dem Vorwurf des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz nach. Erhoben hat ihn die Tierschutzorganisation Peta nach dem Hoffest der Büchener Einigkeit. Ende Juni hatte der Verein seinen Hahnenkönig auf traditionelle Weise ermittelt: Angefeuert vom Publikum trennte er mit verbundenen Augen und dem 33. Schwerthieb dem toten Hahn den Kopf vom Rumpf.

Bei ihrer Anzeige beruft sich die Peta auf das Tierschutzgesetz

Mit der Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wuppertal fordert Peta strafrechtliche Konsequenzen für denjenigen, der den Hahn vor dem Spektakel getötet hat. Vor allem aber geht es dem Verein um ein Verbot der Veranstaltung in traditioneller Form. Bereits im Mai 2021 hatte Peta das bergische Veterinäramt aufgefordert, „die Nutzung echter Tiere für Hahneköppen-Veranstaltungen zu untersagen“.

Dabei beruft sich Peta auf das Tierschutzgesetz. Danach darf ein Tier nur dann getötet werden, wenn es dafür einen vernünftigen Grund gibt. Die Erzeugung eines Lebensmittels ist ein solcher. Doch dabei geht es beim Hahneköppen aber nicht. Der Wettbewerb kann Stunden dauern. Nach so langer Zeit an der Sonne ist der tote Hahn nicht mehr zum Verzehr geeignet. Also geht es allein ums Brauchtum. Darf ein Tier dafür sterben?

„Man kann das kritisch sehen“, räumt Michael Götz, Vorsitzender der Bücheler Einigkeit, ein. Auf der anderen Seite: „Wie viel Fleisch von geschlachteten Tieren werfen wir achtlos weg, weil es nicht verkauft und verzehrt wird?“ Götz, Malermeister vom Hasten und Mitglied der Grünen, stellt sich damit die Frage der Verhältnismäßigkeit.

Die Bücheler Einigkeit verfolgt die Vorgänge aufmerksam

Im Fokus der Tierrechtler, als die sich die Peta-Aktivisten bezeichnen, stand sein Verein bislang nicht. „Vielleicht weil wir nur alle zwei Jahre unser Hoffest feiern“, schätzt Michael Götz. Das wird erst nächstes Jahr wieder der Fall sein. Die polizeilichen Ermittlungen, die sich gegen die Vereinskollegen vom Büchen richten, verfolgt er bis dahin allerdings aufmerksam.

Immerhin hegt die Staatsanwaltschaft, bei der die Anzeige einging, den Anfangsverdacht einer Straftat. Anderenfalls hätte sie die Polizei nicht mit Ermittlungen beauftragt. Die seien nun abzuwarten, sagt Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert. Je nach Ausgang folgt eine Anklageerhebung bei Gericht. Oder auch eine Einstellung des Verfahrens.

Bislang hatten die beiden Remscheider Bescherungsvereine beziehungsweise die Metzger, die die Hähne ins Jenseits beziehungsweise fürs Hahneköppen in den Weidenkorb beförderten, von den Behörden nichts zu befürchten. Das Veterinäramt erkannte keinen Verstoß gegen den Tierschutz. Michael Götz will sich dennoch nach Alternativen umschauen. Zum Beispiel nach einem Gummihahn. Wenn der sich denn köppen lässt.

Kommentar von Axel Richter: Kein Friede in Sicht

+ axel.richter@rga.de © Michael Sieber

Es ist ein bizarrer Brauch, den die Bescherungsvereine pflegen. Unter Gejohle versuchen säbelschwingende Männer einem toten Hahn den Kopf abzutrennen. Das ist nicht jedermanns Sache.

Und das durchaus nicht nur, weil die Menschen eine immer geringere Vorstellung davon haben, wie ein toter Hahn aussieht, bevor er als Nuggets im Gefrierfach liegt. Beim Hahneköppen dient das tote Tier allein der Unterhaltung. Und das ist, da behält Peta recht, kein vernünftiger Grund für seine Tötung.

Es spricht anno 2023 deshalb einiges dafür, dass – Tradition hin, Tradition her – die Vereine in Zukunft auf Attrappen ausweichen. Frieden mit den selbst ernannten Tierrechtlern wird es allerdings auch dann nicht geben. Vorsorglich weist Peta schon einmal darauf hin, dass auch eine Attrappe suggeriere, Gewalt an anderen Lebewesen gehe in Ordnung. So wenig Versöhnlichkeit lässt freilich kein Ende des Streits erwarten.