Advent: An der Hindenburgstraße öffnen sich die Türen

Kantor Jörg-Martin Kirschnereit begleitete die singenden Jungschar-Kinder auf der Gitarre und dem Klavier.

Familien, Geschäfte und Vereine gestalten an jedem Abend einen kurzen, besinnlichen Moment für die Anwohner in ihrem Viertel.

Von Sabine Naber

Rund um Hindenburgstraße und Lutherkirche steht in der Adventszeit jeden Abend eine Tür für kurze Zeit offen. Damit soll der Zusammenhalt im Viertel gefestigt werden.

Am Mittwochabend wurde ins Gemeindehaus an der Johann-Sebastian-Bach-Straße eingeladen, als sich die Jungschar, die sich „Lukiju“ nennt, von ihrer weihnachtlichen Seite zeigte. Am Nachmittag hatten die Mädchen und Jungen ihr Reich in der zweiten Etage liebevoll dekoriert, einen Kinderpunsch zubereitet und die Schalen mit Weihnachtskeksen und Schoko-Nikoläusen auf den Tischen verteilt.

„Jetzt warten wir auf die Gäste“, sagte Jugendleiterin Nadine Knop, die schon bei der Premiere vor zwei Jahren mit ihren rund 20 Jungscharkindern, die zwischen sechs und 12 Jahre alt sind, dabei war. Und die Anwohner, Eltern und Gäste kamen pünktlich um 18.15 Uhr, denn das ist an jedem Abend der Start zur Aktion „Offene Adventstüren“.

Kantor Jörg-Martin Kirschnereit rollte das Klavier herein, einige Kinder, die Mitglied im Kinderchor sind, standen schon bereit, um für die Besucher zwei Lieder zu singen. „Wir sind wirklich gute Hirten“ hieß es zu Anfang. Mit einem kleinen Solo des elfjährigen Diego, der mit seiner klaren Stimme dazu beitrug, dass es wunderschön klang. Mit Gitarrenbegleitung ging es dann ebenso schön weiter, als der kleine Chor anschließend im Kerzenschein das Lied „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden“ sang.

„Und jetzt dürft ihr die Kekse essen“, sagte die Jugendleiterin nach dem Auftritt der Kinder. „Da warten sie nämlich schon seit zwei Stunden drauf“, verriet sie.

Am Freitag gibt es Wintergeschichen und Punsch

Bei den offenen Adventstüren sind die Angebote für Besucher ganz unterschiedlich. Manche lesen eine Geschichte vor, laden zu Hausmusik ein oder singen Weihnachtslieder. Den Anfang hatte die Lutherkirche mit einem Gottesdienst zum ersten Advent gemacht, bevor es am 3. Dezember mit Geschichten und Liedern bei Glühwein im Pfarrgarten weiter gegangen ist. Am Donnerstag war der Nikolaus in der ErlebBar zu Gast. Am Freitag heißt es an der Hindenburgstraße 118 „Geschichten rund um den Winter mit Punsch“. Am 8. Dezember singt Familie Dau an der Gewerbeschulstraße 13 Weihnachtslieder.

An den Sonntagen ist Ruhetag. Aber am Montag gastiert bei „Komfortwohnen“ an der Hindenburgstraße 18 das Ensemble Pusterohr, Weihnachtslieder werden auf echtem Holz gespielt. Im Café Moccasin, Hindenburgstraße 10, liest Torsten Kelsch am 11. Dezember, einen Tag später werden bei den Familien Kirschnereit und Zerbe, Hindenburgstraße 49, Weihnachtslieder, gespielt von einem Bläserquartett, erklingen. In der Malerwerkstatt Epe an der Hindenburgstraße 60 wird das Santa-Lucia-Fest mit Geschichten am 13. gefeiert, einen Tag später heißt es bei Susanne Bollmanns Geschäft „Hüte von Hand“ an der Hindenburgstraße 26 „Avanti Tibia spielt Lieder rund um den Hut mit Annedore Wirth“.

ADVENTSKALENDER SCHILDER Wie bei einem echten Adventskalender hat die Klasse 5 c des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums an der Hindenburgstraße die farbigen Nummern gestaltet, die da angebracht werden, wog eine offene Adventstür zu finden ist.

In der Lutherkirche wird am Samstag um 18 Uhr zu einem Familiengottesdienst mit Quempas Singen eingeladen. Nach dem Ruhetag geht es am Montag, den 17., in der Rosenstraße 18 mit einem Schattenspiel von Carina Franek weiter. Am 18. will Melanie Clemens im Remscheider Weihnachtszirkus auf dem Schützenplatz mit einer Überraschung aufwarten. Einen Tag später werden im Garten des Hauses Brüderstraße 52 Weihnachtslieder gesungen, Geschichten erzählt und dazu ein Punsch serviert. Am Donnerstag, den 20., werden an der Gewerbeschulstraße 15 weihnachtliche Geschichten erzählt, einen Tag später werden Drehorgel-Weihnachtslieder an der Hindenburgstraße 57 erklingen. Am Samstag lädt die ErlebBar zum Weihnachtstreff und gemeinsamen Glühweintrinken ein. Am Heiligen Abend dann der Abschluss in der Lutherkirche. Dort wird ab 18 Uhr die Christvesper gefeiert.