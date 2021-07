Psychiater: „ADHS kann auch viele Vorteile haben“

Interview der Woche

+ © Anke Doerschlen / Sana Klinikum Dr. Gerhard Hapfelmeier ist Kinder- und Jugendpsychiater am Sana-Klinikum Remscheid. © Anke Doerschlen / Sana Klinikum

Herr Dr. Hapfelmeier, ADHS. Gibt es das überhaupt?

Dr. Gerhard Hapfelmeier: Ja, natürlich gibt es das.

Und es handelt sich nicht etwa nur um unerzogene Kinder?

Hapfelmeier: Nein. Das scheint oft nur so. Erziehung ist immer schwierig, vor allem, da oft die Eltern von sogenannten ADHS-Kindern diesen nicht unähnlich sind und sich erst recht schwer tun, ihren Kindern Grenzen zu setzen und Vorbild für vermeintlich angepasstes Verhalten zu sein. Aber eine weniger erfolgreiche Erziehungsleistung allein produziert kein ADHS. Die Merkmale, die ADHS bedingen können, sind vielmehr vererbt.

Worüber reden wir eigentlich?

Hapfelmeier: Wir haben es bei dem Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom gewissermaßen mit einem anders arbeitenden Arbeitsprozessor im Gehirn zu tun. Bei den Betroffenen mangelt es dadurch etwas an der Filterung eintreffender Reize. Die Folge sind mangelnde Konzentrationsfähigkeit und erhöhte Ablenkbarkeit. Eine weniger gebremste Steuerung von Impulsen wiederum kann zu Hyperaktivität bis hin zu erhöhter Neigung zu Aggressivität führen.

Wie viele Kinder und Jugendliche leiden darunter?

Hapfelmeier: In Deutschland sollen zwischen drei und sechs Prozent der Kinder und Jugendlichen typische ADHS-Merkmale haben. Aber leiden sie auch darunter?

Etwa nicht?

Hapfelmeier: ADHS kann auch viele Vorteile haben. Kinder mit ADHS sind oft kreativer, spontaner, handeln intuitiver und haben darüber hinaus ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Weil sie selbst häufig als störend empfunden werden, setzen sie sich gerne selbstlos für andere ein. Man könnte manche dieser Kinder beinahe als die „Robin Hoods der Schulklasse“ bezeichnen. Dazu weisen sie Eigenschaften auf, die in bestimmten Bereichen von Vorteil sind. Zum Beispiel sind sie neugierig, abenteuerlustig und draufgängerisch. Manche großen Erfinder und Entdecker würden wir heute wahrscheinlich als „ADHSler“ bezeichnen. Einstein zum Beispiel und Edison. Oder Christoph Columbus, man denke nur an sein „Ei“. Und dann denken Sie mal an manchen Superstar im Fußball.

Dann leidet also nur das Umfeld?

Hapfelmeier: Natürlich gibt auch es Probleme durch ADHS-typische Eigenschaften. In der Schule, im sozialen Leben. Die Betroffenen können oft die Ursache dafür nicht benennen. Manche kommen dann zu uns ins Sana-Klinikum und sagen zunächst einmal nur: Ich habe ein Problem. Aber nicht jedes Schul- oder Verhaltensproblem lässt sich mit ADHS begründen.

Woran kann ich als Elternteil erkennen, dass mein Kind ADHS hat?

Hapfelmeier: Wenn sich Hinweise darauf häufen. Wenn das Kind übermäßig hyperaktiv ist, wenn es etwa schon als Kleinkind extrem oft und laut schreit, wenn es ständig ungeduldig ist, wenn es bei jeder Gelegenheit Theater macht, wenn es wenig schläft, wenn sich im Kindergarten die Konflikte oder in der Schule die Hinweise der Lehrkräfte häufen. Dann sollte man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Was können Sie als Mediziner unternehmen?

Hapfelmeier: Wir versuchen zunächst, das Problem einzugrenzen: Wo tauchen die größten Schwierigkeiten auf? In der Schule? Im Elternhaus? Dann folgt gerade bei kleineren Kindern erst einmal eine erzieherische Beratung. Wir führen etwa ein Abendritual ein oder versuchen, Abläufe im Alltag der Familie zu ändern. Und natürlich sprechen wir, etwa bei Schulkindern mit erheblichen Verhaltens- und Konzentrationsproblemen, auch über eine Hilfe durch Medikamente. Ritalin und damit verwandte Medikamente haben heute oft noch einen schlechten Ruf. Zu Unrecht, denn richtig dosiert wirken sie gewissermaßen - jetzt ganz vereinfacht - wie ein Tropfen Öl, damit der Botenstoff Dopamin im Gehirn leichter ausgeschüttet wird. Das hat einen oft wohltuenden Effekt. Die Kinder spüren das oft selbst, sind weniger hibbelig, können sich besser konzentrieren.

Ist ADHS heilbar?

Hapfelmeier: Nein. Kinder mit ADHS sind insofern vergleichbar mit Diabetespatienten, die Insulin spritzen müssen. Das ist nicht heilbar, aber man kann gut eingestellt gut damit leben und, was die ADHS-Kinder betrifft, sich oft besser schulisch und sozial entwickeln.

Können Eltern vorbeugen?

Hapfelmeier: Ja, allerdings gehört dazu eine gute Portion Selbsterkenntnis. Nochmal: Einige Eltern sind selbst betroffen. Wenn ich feststelle, dass das Kind eine ähnliche Richtung einschlägt, dann sollte ich einschreiten. Dann müssen die Eltern konsequent Grenzen setzen, die nicht übersc

ZUR PERSON REFERENT Dr. med. Gerhard Hapfelmeier ist Kinder- und Jugendpsychiater und Chefarzt des Zentrums für Seelische Gesundheit des Kindes- und Jugendalters am Sana-Klinikum Remscheid. Der gebürtige Bayer ist 50 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern im Alter von 3 bis 14 Jahren. Die Familie lebt in Düsseldorf. TERMIN „Was ist eigentlich „ADHS“? Gibt es das überhaupt?“ So hat Dr. Hapfelmeier seinen Vortrag überschrieben, den er am Dienstag, 17. September, im Sana-Klinikum hält. Beginn ist um 18 Uhr.

hritten werden dürfen. Diese Kinder brauchen einen geregelten Alltag, die Vorbildrolle der Eltern ist besonders wichtig.

Wie kommen Kindern mit ADHS eigentlich später zurecht?

Hapfelmeier: Es gibt mittlerweile regelrechte Berufsratgeber für sie. Zum Beispiel sind sie besonders erfolgreich in kreativen Berufen oder natürlich im Sport. Ebenso in Medien- und Sozialberufen. In Buchhaltung oder Controlling sind sie hingegen rasch frustriert.

Was können die Besucher Ihres Vortrages am kommenden Dienstag erwarten?

Hapfelmeier: Ich möchte deutlich machen, dass ADHS nicht immer nachteilig sein muss, sondern im Gegenteil oft auch mit positiven Eigenschaften und Fähigkeiten verbunden ist. Oft werden Diagnose, Therapienotwendigkeit oder Therapieformen in Bezug auf ADHS - teilweise auch zu Recht - kritisch hinterfragt. Leider gibt es aber auch viele Missverständnisse und viel Halbwissen. Behauptungen beispielsweise, wonach ADHS eine von der Pharmaindustrie geschaffene psychiatrische Modediagnose sei oder Menschen in der Psychiatrie mit Medikamenten vollgestopft und süchtig gemacht werden, stimmen definitiv nicht.

