So schnitt die Raststätte Remscheid-West beim ADAC-Test ab

Auf dem Prüfstand

Die Tankstelle Remscheid-West gilt nicht nur als besonders teuer. Auch in anderen Punkten hat sie im Test schlecht abgeschnitten.

Schon beim Tanken schnitt die Raststätte Remscheid-West schlecht ab. Nun prüfte der ADAC auch andere Punkte: das gastronomische Angebot, Sanitäranlagen und Serviceangebot.

Remscheid. Bei einem bundesweiten Raststätten-Test des ADAC schnitt die Anlage Remscheid-West nur mit ausreichend. In Nordrhein-Westfalen wurden vom ADAC sieben Tankstellen unter die Lupe genommen, die meisten erhielten dasselbe Urteil.

Getestet wurde das Preis-Leistungs-Verhältnis von Gastronomie und weiteren Services, die Sanitäranlagen sowie Außenanlagen und die Barrierefreiheit. Gut abgeschnitten hat die Raststätte bei den Sanitäranlagen. Sie waren sauber, sehr gut erhalten und gut ausgestattet. Prof. Dr. Roman Suthold, Verkehrsexperte beim ADAC sagt: „Es ist erfreulich, dass hier in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht wurden und das große Ekel-Erlebnis beim Besuch der Raststätten ausblieb.“

Dafür sind aber die Preise im Restaurant und Tankstellen Shop sehr schlecht bewertet worden. An fünf von sieben geprüften Raststätten war das Ergebnis sehr mangelhaft, die letzten zwei waren mangelhaft. Dabei sei die Auswahl teils groß und teils viel zu klein gewesen, so der ADAC. Für eine dürftige Auswahl seien Autofahrer nicht bereit viel Geld zu zahlen. Dementsprechend empfiehlt der ADAC sogar ausdrücklich Proviant von Zuhause mitzubringen, um Geld zu sparen und unabhängig von solchen Angeboten zu sein.

Mangelhaft ist die Barrierefreiheit an der Raststätte

Ebenfalls schlecht abgeschnitten hat die Raststätte Remscheid-West bei der Barrierefreiheit und der Außenanlage. Die Behindertenparkplätze seien kaum beschildert und Bordsteine nicht abgesenkt. Außerdem hat die Remscheid-West keine Frauenparkplätze – was letztlich zur Note „Mangelhaft“ in dieser Kategorie führte.

Ebenfalls durchwachsen ist die Lage bei den Services. Getestet wurden beispielsweise E-Lademöglichkeiten. Der Ausbau ist in NRW besser als im bundesweiten Vergleich, so auch in Remscheid. Die meisten Tankstellen konnten Superschnellladesäulen mit 150 oder sogar 300 kW vorweisen. In Remscheid funktionieren jedoch einige der Ladesäulen nicht, wodurch der ADAC hier Abzüge an der Note vornahm.

Die Raststätte Remscheid-West war bereits bei einem weiteren Test des ADAC kürzlich „durchgefallen“. Bei bundesweiten Stichproben zeigte sich, dass Tanken dort besonders teuer ist.

Der erste Test seit zehn Jahren

Den letzten vollständigen Test von bewirtschafteten Rastplätzen hat der ADAC vor zehn Jahren vorgenommen. In der Vergangenheit waren vor allem ungepflegte Sanitäranlagen oft ein Problem. Auf Basis dieser stichprobenartigen Tests fordert der ADAC nun Verschiedenes von den Betreibern der Raststätten. Unter anderem sollten Preise gesenkt und ein 24-Stunden-Betrieb gewährleistet werden. Außerdem müssen Raststätten barreierefrei werden.

Hier geht es zur Auswertung des Raststätten-Tests.