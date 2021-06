Acht VHS-Teilnehmer treten Weltreise in vier Wohnzimmern an

Neues Programm

+ © Doro Siewert Unter anderem bei der VHS in der Scharffstraße 4-6 erhältlich: das neue VHS-Programm, präsentiert von Alfons Ströter und Nicole Grüdl-Jakobs. © Doro Siewert

Volkshochschule stellt das neue Programm für das zweite Semester 2017 vor. Chinesisch kehrt zurück, die Wohlfühle-Oase für Frauen wird erstmals angeboten.

Um 16 Seiten dicker als sein Vorgänger fällt das Programmheft der Volkshochschule (VHS) für das zweite Semester 2017 aus. Es beginnt am 4. September. Statt 280 wie im Herbst 2016 weist es 302 Angebote aus. Bei einem Pressegespräch stellten VHS-Leiterin Nicole Grüdl-Jakobs und ihr Stellvertreter Alfons Ströter am Mittwoch den 160 Seiten starken Katalog vor.

Dieser bietet eine Vielfalt, die vom Tages-Make-up für Über-50-Jährige bis zum Kochen thailändischer Gerichte reicht. Wieder im Programm ist die „Weltreise ins Wohnzimmer“, bei der Menschen, die in fremden Ländern geboren sind, aber in Remscheid leben, ihre Wohnungstür öffnen und acht Teilnehmern von ihrer alten Heimat erzählen.

Neu ist ein Kurs, der Verbraucherfallen beim Online-Shopping aufzeigt. „Internetkauf - aber sicher“ wird geleitet von Lydia Schwertner (Verbraucherzentrale). Im Bereich Gesundheit feiert die „Ernährung im Berufsalltag“ Premiere. Elke Gräßle wird in sechs Unterrichtsstunden im Kolleg der Schule Bökerhöhe zeigen, wie sich einseitige Verpflegung am Arbeitsplatz vermeiden lässt. Neu ist auch die von Petra Anderson präsentierte „Wohlfühl-Oase für Frauen“, die Frauen in jedem Alter leicht umsetzbare Entspannungsmethoden aufzeigt.

Nach Windelpause: Rückkehrerinnen werden auf den Beruf vorbereitet

Bei den Fremdsprachen ist Chinesisch nach zweijähriger Pause dabei. „Es war sehr schwierig, qualifizierte Dozenten zu bekommen“, meint Nicole Grüdl-Jakobs. Mit Ruilin Wang wird der Mangel behoben. Im EMA-Gymnasium wird mittwochs ein Anfängerkurs Chinesisch ohne Vorkenntnisse laufen. Aufgrund der Nachfrage wird Spanisch-Konversation, Stufe A 1/A 2, fortgeführt. Erstmals wird es einen Fotovortrag in Französisch über „Le Touquet“, eine Küstengemeinde im Nordwesten Frankreichs geben. Jeannine Lochowicz berichtet in Wort und Bild.

Spannend empfindet die VHS-Leitung das Projekt „Windel war gestern“. Rückkehrerinnen werden mit zwei Seminartagen, einem Einzel- und einem Gruppen-Coaching auf den Beruf vorbereitet. Die VHS spricht darüber hinaus Existenzgründer an und wie diese sinnvoll Personal rekrutieren. Einen breiten Raum nehmen die neuen Medien ein. Es wird in der kaufmännischen Weiterbildung um die Xpert-Business-Webinare gehen, wie es sich von Windows 7/8 auf 10 umsteigen lässt, Strategien gegen Datenverlust entwickelt werden und wie Senioren lernen, ein Smartphone zu nutzen.

Die Erfahrung lehrt, dass rund 20 Prozent der Kurse aufgrund geringer Nachfrage abgesagt werden. Die Teilnehmerzahlen sind seit Jahren stabil. 5000 Anmeldungen verzeichnete die hiesige VHS zum Frühjahrssemester. Das Profil der VHS-Kunden weist ein weibliches Übergewicht aus. Der Altersdurchschnitt liegt bei 40 bis 60 Jahren.