Acht Bewerber für Wahl zugelassen

Reichstag in Berlin

Die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes ist eröffnet: Der Kreiswahlausschuss hat über die Kandidaten entschieden.

Von Stefan Prinz

Acht Frauen und Männer wollen bei der Bundestagswahl im September für den Wahlkreis Solingen-Remscheid-Wuppertal II in den Bundestag einziehen: Der Kreiswahlausschuss hat am Freitagnachmittag im Wuppertaler Rathaus beschlossen, dass Jürgen Hardt (CDU), Ingo Schäfer (SPD), Ilka Brehmer (Grüne), Karin van der Most

(FDP), Adrian Scheffels (Linke), Frederick Kühne (AfD), Gabi Fechtner (MLPD) und Matthias Streib (Die Partei) zur Wahl zugelassen sind. Der Beschluss dazu sei im Kreiswahlausschuss einstimmig erfolgt, heißt es aus dem Rathaus.

Damit ist die heiße Wahlkampf-Phase für den Urnengang am 24. September eröffnet. Der Wahlkreis wird derzeit lediglich durch einen Abgeordneten in Berlin vertreten: Jürgen Hardt. Der Christdemokrat Hardt setzt auch bei seiner dritten Kandidatur darauf, die meisten Erststimmen im Wahlkreis zu gewinnen.

Jürgen Hardt (CDU): Der 54-Jährige wohnt in Wuppertal und ist seit 2009 Bundestagsabgeordneter. Er ist außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Hardt ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Ingo Schäfer (SPD): Der Sozialdemokrat ist Berufsfeuerwehrmann in Solingen und im Ehrenamt Vorsitzender der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft. Schäfer ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Ilka Brehmer (Grüne): Die Remscheiderin ist 46 Jahre alt, verheiratet und Mutter von vier Kindern. Sie arbeitet als Fachreferentin im Jobcenter Wuppertal.

Adrian Scheffels (Linke): Der 24-Jährige wohnt in Solingen und ist Masterstudent im Studiengang Politikwissenschaft. Er ist Parteigeschäftsführer der Linken in Solingen.

Karin van der Most (FDP): Die 53-Jährige ist Mutter von zwei Kindern. Van der Most lebt in Wuppertal und arbeitet als Fraktionsgeschäftsführerin der FDP-Fraktion im Solinger Stadtrat.

Frederick Kühne (AfD): Der 45-Jährige gibt als Beruf staatlich geprüfter Hochbautechniker an. Der Familienvater ist in Trier geboren und AfD-Sprecher in Solingen.

Gabi Fechtner (MLPD): Die 39-Jährige war zwölf Jahre Stadträtin in Solingen für Solingen Aktiv. Sie ist verheiratet und Bundesvorsitzende der MLPD.

Matthias Streib (Die Partei): Der 33-Jährige wohnt in Remscheid und ist dort auch geboren. Als Beruf hat Matthias Streib beim Kreiswahlleiter „Künstler“ angegeben.

Der Bundestagswahlkreis 103 umfasst das Gebiet der kreisfreien Städte Solingen und Remscheid und von Wuppertal die Stadtbezirke Cronenberg und Ronsdorf. In Solingen sind rund 113 000 Menschen wahlberechtigt, in Remscheid rund 77 000 und in den jeweiligen Wuppertaler Stadtbezirken sind es circa 33 000 Wahlberechtigte, heißt es aus den Rathäusern.

Das war früher anders: Denn die Wahlkreiseinteilung des Bergischen Landes ist in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach stark geändert worden. Zwischen den Jahren 1965 und 1980 existierte neben dem Bundestagswahlkreis Solingen auch noch ein eigener Bundestagswahlkreis Remscheid. Dieser Wahlkreis umfasste Remscheid und den östlichen Teil des ehemaligen Rhein-Wupper-Kreises. Die Wuppertaler Stadtteile gehören erst seit 15 Jahren zum heutigen Wahlkreis Solingen-Remscheid-Wuppertal II. Zur Bundestagswahl 2013 wurde die Wahlkreisnummer von 104 in 103 geändert.

In der Vergangenheit stellten entweder die Sozialdemokraten oder die Christdemokraten den Direktkandidaten des Wahlkreises: Seit der ersten Bundestagswahl im Jahr 1949 gewann insgesamt zehn Mal ein SPD-Mann das Rennen, sieben Mal siegte ein CDU-Bewerber.