Gebühren für Abwasser: So schneidet Remscheid im Städtevergleich ab

Zahlen vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln und des Steuerzahlerbundes.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Bei Haus & Grund sind es 385 Euro mehr als im günstigsten Fall und rund 355 Euro weniger als im teuersten. Beim Bund der Steuerzahler (BdSt) ist sogar noch mehr „Platz“ nach oben und unten: über 450 Euro mehr als der günstigste, rund 570 weniger als der teuerste. Gleich zwei Vergleiche von Abwassergebühren sind in den letzten Tagen veröffentlicht worden. Und auch wenn sie sich methodisch – insbesondere bei der Berechnung und der Zahl der im Vergleich berücksichtigten Kommunen – unterscheiden, zeigen sich doch Gemeinsamkeiten: Remscheid bewegt sich preislich eher im Mittelfeld, bei Haus & Grund verglichen mit den 100 größten Städten Deutschlands, beim BdSt im Vergleich mit allen Kommunen in NRW. Und Remscheid liegt günstiger als die beiden benachbarten bergischen Großstädten.

+ Abwassergebühren © rga

So müsste die Musterfamilie von Haus & Grund in der Werkzeugstadt etwa 630 Euro im Jahr fürs Abwasser zahlen, was den 65. Platz unter 100 Großstädten ergibt. Solingen (725 Euro, 88. Platz) und Wuppertal (805 Euro, 95. Platz) liegen dahinter. Ähnlich beim Bund der Steuerzahler, dessen Musterfamilie in Remscheid etwa 698 Euro jährlich für Schmutz- und Niederschlagswasser überweisen müsste. In Solingen wären es 765 Euro, in Wuppertal fast 845. Der Durchschnitt übers ganze Bundesland liegt bei knapp 743 Euro.

Der Vergleich mit den Nachbarstädten ist deswegen wichtig, weil Experten bei solchen Untersuchungen immer wieder gerne anmerken, dass die Voraussetzungen in den Kommunen oftmals eigentlich zu unterschiedlich sind, um die daraus resultierenden Kosten zu vergleichen. Ein outgesourcter Dienstleister ohne Tarifbindung arbeitet naturgemäß günstiger als ein städtischer Eigenbetrieb, bei dem der TVöD gilt. Vor allem aber können örtliche Gegebenheiten, darunter vor allem Topographie und Besiedlung, die Verlegung und Instandhaltung des Kanalnetzes verteuern, was beides auf die Abwassergebühren umgelegt wird.

Viele „teure“ Städte liegen in Nordrhein-Westfalen

Deutlich wird das auch bei einem Blick auf die Deutschlandkarte des Haus & Grund-Vergleichs: Günstige Kommunen, gekennzeichnet durch grüne Punkte, finden sich überwiegend in Bayern, Basen–Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. In der dicht besiedelten Region Rheinland, Ruhrgebiet und Bergisches Land knubbeln sich die teuren roten Punkte.

„Das Abwassergebührenranking 2023 hilft ebenso den kommunalen Verwaltungen und den politisch Verantwortlichen, die aktuellen Belastungen für die Bürger einzuordnen“, schreibt dazu Dr. Kai H. Warnecke, Präsident von Haus & Grund. Die Gründe für die teils hohen Kosten und die Unterschiede zwischen den Städten müssten benannt werden. „Wir verstehen die Ergebnisse dieser Studie daher als Grundlage für eine Debatte.“

Auch der Bund der Steuerzahler verknüpft mit seiner Veröffentlichung eine Forderung: Wichtigster Faktor bei der Gebührenhöhe sei die Berechnung der Kapitalkosten, insbesondere Abschreibungen und Eigenkapitalverzinsung, heißt es in einer Mitteilung. Vereinfacht gesagt: Baut die Stadt oder ihr Eigenbetrieb, in Remscheid die TBR, aus eigenen Mitteln Kanäle, darf sich das wirtschaftlich nicht schlechter auswirken, als würde man das Geld auf die Bank legen. In der Kalkulation wird also eine Eigenkapitalverzinsung angesetzt. Bezahlen müssen das die Bürger.

Bund der Steuerzahler fordert niedrigere Zinsen

Man fordere deswegen, dass „sich die Kommunen an realitätsnäheren Zinsen orientieren müssen“, sagt der BdSt. Und verweist auf eine lange Niedrigzinsphase, in der es auf der Bank quasi nichts gegeben hätte. Die Abwasserbetriebe wiederum verweisen darauf, dass ihr Kapital über Jahrzehnte im Kanalnetz gebunden sei. Und man ganz andere Zeiträume betrachten müsse.

Grundsätzlich, sagt der Steuerzahlerbund, sollten Gebühren nach dem Kostendeckungsprinzip berechnet werden, sie dürfen also nur tatsächliche Kosten abdecken. Sonst würden Gewinne erwirtschaftet. „Das ist nach dem Kommunalabgabengesetz verboten“, betont der BdSt. Und stellt fest: „Offensichtlich ist dies aber gängige Praxis.“

Tatsächlich gibt es zum Beispiel im Bereich der Technischen Betriebe (TBR) Bereiche, die eher Geld erwirtschaften. Und solche, die mehr kosten als einbringen. Machen zum Beispiel Abwasser- und Müllentsorgen Gewinn, werden damit Straßenreinigung, defizitäre Friedhöfe und bunte Blumenwiesen quersubventioniert. Wenn dann noch etwas übrig bleibt, geht das zumindest teilweise in den städtischen Haushalt. Sinken die Müll- und Abwassergebühren, muss das Geld aus einer anderen Quelle kommen.

Berechnungsgrundlagen

Haus & Grund: Die Musterfamilie besteht aus vier Mitgliedern, die zusammen 185,42 Kubikmeter Wasser verbraucht und entsprechend auch Schmutzwasser bezahlen.

BdSt: Die Musterfamilie mit vier Personen verbraucht 200 Kubikmeter Frischwasser und hat 130 Quadratmeter vollversiegelte, abflusswirksame Fläche auf ihrem Grundstück.