Flugzeugabsturz bleibt ein Remscheider Trauma

8. Dezember 1988

+ © Michael Sieber RGA-Reporter gehörten zu den Ersten, die den Ort der Katastrophe betraten. Die Bilder von RGA-Fotograf Michael Sieber gingen um die Welt. „Das war wie im Krieg“, sagt er später. © Michael Sieber

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Axel Richter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Axel Richter schließen

Erinnerung an den 8. Dezember 1988 ist wach. 34 Anwohner forderten Schadenersatz. Alle Forderungen wurden vom Bund abgelehnt.

Von Axel Richter

Ursula Schmalenbach hört sie noch heute: die Triebwerke, die noch einmal aufheulen, als Michael E. Foster sein Flugzeug in den Steigflug zwingt. Viel zu tief war der 34-jährige Pilot der US-Air-Force im Nebel über Remscheid geirrt. Jetzt rast er mit seinem Bomber auf den Stadtkegel zu und touchiert dabei den Schornstein des Hauses in der Ortschaft Holz, in dem die Familie Schmalenbach wohnt. Die Ziegelsteine stürzen polternd in die Dachrinne. Sekunden später folgt ein Knall. Fosters Maschine ist mit 500 Stundenkilometern in die Stockder Straße gestürzt. Sieben Menschen sterben, 50 werden verletzt.

+ Standpunkt von Frank Michalczak © RGA

Es ist der 8. Dezember 1988. Das Datum hat sich tief eingebrannt in das Remscheider Bewusstsein. Auch 31 Jahre nach der Flugzeugkatastrophe erzählen Menschen ihre Geschichte von dem Unglück, das Remscheid international in die Schlagzeilen brachte und bis heute von Verschwörungstheorien befeuert wird.

+ Erinnerungsstück: Klaus-Dieter Wiedenhoff hat eine Scherbe aus dem Cockpit des Absturzbombers aufbewahrt. © Roland Keusch

Wie so oft ist es eine unglückliche Verkettung von Fehlentscheidungen, die zum Absturz der Maschine vom Typ A-10 führt. Thunderbolt (Donnerkeil) heißen sie. Es sind Erdkampfbomber, die im Kriegsfall ihre Waffen gegen gepanzerte Fahrzeuge am Boden richten. Am Donnerstag, 8. Dezember 1988, 13 Uhr, starten 18 dieser Maschinen in Zweier-Formationen in Nörvenich, so genannten Rotten. Die Piloten wollen im Westerwald Tiefflüge üben und nehmen Kurs auf das Bergische Land. Das liegt unter dichtem Nebel, dennoch fliegen die Piloten auf Sicht.

Klaus-Dieter Wiedenhof ist an diesem Tag in der Stockder Straße unterwegs. Bei einer Autowerkstatt will er einen Brief abgeben. Er sieht Arbeiter, die auf einem Lkw stehen und am Haus gegenüber ein Gerüst aufbauen. Im nächsten Moment sind die Männer tot.

„Ein Haus sah aus, als hätte man es mit dem Messer aufgeschnitten.“

Klaus-Dieter Wiedenhof

Es ist 13.26 Uhr. Fosters Thunderbold reißt eine 350 Meter lange Schneise der Verwüstung in die Stockder Straße. „Ein Haus sah aus, als hätte man es mit dem Messer durchgeschnitten“, erzählt Wiedenhof. „In einem Zimmer, dem die Wand fehlte, saß eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Schoß. Sie weinte und schrie.“ Ein Dachdecker besorgt sich eine Leiter, klettert todesmutig in die Trümmer und rettet Mutter und Kind. Wiedenhof erzählt, als wäre es gestern passiert.

In den folgenden Tagen versuchen rund 1000 Katastrophenhelfer und 130 US-Soldaten Ordnung in das Chaos zu bringen. Schon bald ranken sich Gerüchte um den Unglücksflieger. Anwohner berichten von rätselhaften Hauterkrankungen. Steht der Absturz damit in Verbindung? Bewiesen werden kann das nie.

GEDENKEN OPFER Beim Absturz sterben drei Gerüstbauer (35, 32 und 30 Jahre alt), zwei Bewohnerinnen (86 und 76) und der Pilot (34). Zwei Monate später erliegt ein weiterer Mensch (47) seinen Brandverletzungen. GEDENKEN Für den morgigen Sonntag lädt die Stadt zum Gedenken an die Opfer der Katastrophe ein. Um 11 Uhr legt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz einen Kranz im Ehrenhain Reinshagen nieder.

Noch einmal zum Gegenstand behördlicher Untersuchungen wird die Katastrophe im vergangenen Jahr. Ende 2018 stellten 34 Remscheider beim Bund einen Antrag auf Schadenersatz. Die Menschen, die an verschiedenen Erkrankungen leiden, sehen sich als Opfer möglicher Spätfolgen des Unglücks. Auf RGA-Nachfrage berichten die Behörden: Alle Forderungen wurden abgelehnt. Die Ansprüche aus der Remscheider Tragödie vom 8. Dezember 1988 sind verjährt.