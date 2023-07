Abo- und Zustellservice telefonisch nur schlecht erreichbar

In eigener Sache

Weiterhin kommt es zu Nachwirkungen des kriminellen Cyberangriffs auf unseren technischen Dienstleister.

Liebe Leserinnen und Leser,

derzeit ist die Erreichbarkeit unseres Abonnenten- und Zustellservice gestört. Grund sind weiterhin die Nachwirkungen des kriminellen Cyberangriffs auf unseren technischen Dienstleister, wodurch noch nicht sämtliche Systeme wieder in Vollbetrieb sind. Es wird mit Hochdruck an der Beseitigung der Probleme gearbeitet. Falls Sie Schwierigkeiten haben, unseren Leserservice telefonisch zu erreichen, können Sie uns alternativ gerne eine Mail an abo-service@rga.de schicken. Für die Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis,

Ihr Stefan M. Kob, Chefredakteur