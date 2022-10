Abo-Tickets der Stadtwerke Remscheid gelten weiter landesweit

Auf die Verlängerung des bestehenden Angebots „Freie Fahrt in ganz NRW“ haben sich nun Aufgabenträger, Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen verständigt. Bei der Nutzung gelten aber Einschränkungen.

Remscheid. Die Abo-Tickets der Stadtwerke Remscheid gelten an Wochenenden und Feiertagen sowie in den Weihnachtsferien bis einschließlich 31. Dezember landesweit. Auf die Verlängerung des bestehenden Angebots „Freie Fahrt in ganz NRW“ haben sich nun Aufgabenträger, Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen verständigt.

Während des Aktionszeitraums, der an diesem Wochenende beginnt, werden neben der NRW-weiten Gültigkeit auch die Mitnahmeregeln angepasst: Pro Ticket dürfen inklusive Ticketinhaber zwei Personen (Erwachsener oder Kind) und bis zu drei Kinder (6 bis einschließlich 14 Jahre) oder zwei Personen (Erwachsene oder Kind) fahren und bis zu zwei Fahrräder mitgenommen werden. Zeitliche Beschränkungen, etwa bei 9-Uhr-Abos, werden an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien aufgehoben, heißt es von den Stadtwerken Remscheid (SR).

Die Abo-Tickets regulärer SR-Kunden gelten während der Aktionszeiträume im gesamten ÖPNV – Bussen, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie Nahverkehrszügen und der S-Bahn (2. Klasse) – innerhalb Nordrhein-Westfalens. Das Angebot starte nach Auslaufen der bundesweiten 9-Euro-Ticket-Aktion im August. Weitere Informationen gibt es online. lho