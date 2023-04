Abitur: So schnitten ihrer Zeit bekannte Remscheider ab

Viele junge Remscheider absolvieren momentan ihre letzten Schulprüfungen. So lief das Abitur bei Burkhard Mast-Weisz, Sven Wolf oder Jonas Dassler.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Rund 600 Schülerinnen und Schüler in Remscheid hoffen in diesem Jahr auf das Bestehen des Abiturs und das Erlangen der allgemeinen Hochschulreife. Für einige wird der Weg tatsächlich in die Universität führen, wieder andere beginnen eine Ausbildung. Bekannte Menschen aus Remscheid gingen einst genau den gleichen Weg – und führten ihn in verschiedenster Weise fort. Wir stellen sechs Männer und Frauen vor, die ihren Abiturdurchschnitt verraten und den heutigen Abiturienten einige Ratschläge mitgeben.

+ Sven Wolf (SPD) sitzt für Remscheid im Landtag NRW. © Michael Schütz (mis)

Sven Wolf (SPD), Landtagsabgeordneter, hat sein Abitur am ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium (heute: Emma-Herwegh-Gymnasium) mit der Note 1,6 abgeschlossen. Seine Leistungskurse waren Physik und Geschichte, weiterhin belegte er die Fächer Mathe und Deutsch. Als Botschaft gibt er den Abiturienten mit auf den Weg: „Das Wichtigste ist, dass man eine gewisse Neugier behält und sich viel weiterbildet.“ Zudem solle sich niemand von Rückschlägen aus der Bahn werfen lassen, so der SPD-Politiker

+ Dr. Bettina Stiel-Reifenrath wurde nach ihrem Abitur Ärztin und Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung. © Roland Keusch

Dr. Bettina Stiel-Reifenrath, Ärztin, macht ein kleines Geheimnis um ihre Durchschnittsnote: „Sie war längst nicht gut genug, um problemlos ein Medizinstudium zu beginnen“, verrät sie aber. Ihre Schulzeit verbrachte Stiel Reifenrath am Königin-Luise-Gymnasium in Köln.

Ganz dem Berufswunsch entsprechend absolvierte sie die Leistungskurse Biologie und Mathematik. Hinzu kamen für die Ärztin die Fächer Deutsch und Pädagogik. Ihr Rat an die Abiturienten von heute: „Das Leben ist lang. Nehmt euch die Zeit einen Weg zu finden, der euch glücklich macht.

Burkhard Mast-Weisz (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Remscheid, erreichte im Abitur am Hans-Ehrenberg-Gymnasium in Bielefeld die Durchschnittsnote 3,5. „Hauptsache geschafft, ich hatte in meiner Schulzeit einiges anderes im Kopf“, gibt er zu.

Seine Leistungskurse waren Biologie und Chemie. „Bio wollte ich selber, zu Chemie habe ich mich vom Charme einer ehemaligen Mitschülerin hinreißen lassen“, sagt Mast-Weisz lächelnd. Sein Ratschlag: „Neben guten Noten ist auch soziales Engagement im Abitur ein wirklicher Gewinn für später“, macht er deutlich.

+ Inga Bauer ist erfolgreiche Unternehmerin. © Michael Sieber

Inga Bauer, Unternehmerin, hielt für sich das Fachabitur an der Höheren Handelsschule für die beste Option. Dieses schloss sie mit der Gesamtnote „gut“ ab. Schule war dabei nicht ihr Lieblingsthema: „Schule hat mir keinen Spaß gemacht. Die vielen Prüfungen fand ich sehr fordernd“, sagt Bauer. Auch deshalb ist ihr Tipp: „Erhalte dir die Neugier, die Freude und das Interesse für Neues. Begebe dich auf deine Entdeckungsreise wie ein staunendes Kind“, rät sie.

+ Horst Kläuser kennt man als Moderator und Gastgeber diverser Talkshow-Formate. © Roland Keusch

Horst Kläuser, Journalist und Moderator, besuchte das Remscheider Leibniz-Gymnasium und beendete seine schulische Laufbahn mit der Durchschnittsnote 3,4. Seine Leistungskurse waren mit Deutsch und Englisch beides Sprachen, Mathe und Physik fand er aber auch interessant: „Ein Gefühl für Größenwahrnehmung kann auch im Alltag sehr weiterhelfen“, sagt er im Nachgang zur Mathematik. Kläusers Ratschlag: „Bleibt gelassen und verkrampft euch nicht. Und für später: Versucht so offen und flexibel wie nur möglich zu bleiben“, sagt der Moderator.

+ Jonas Dassler ist bei Filmfans bekannt. © Jens Kalaene

Jonas Dassler, Schauspieler, schloss im Jahr 2014 als jüngster der vorgestellten Personen seine Schullaufbahn auf der EMA mit der Note 2,5 ab. Als Leistungskurse wählte Dassler Sport und Deutsch, war in beiden Fächern gut dabei. Vielmehr reizte ihn aber schon während der Schulzeit das szenische Spiel. Die Theater AG unter Leitung von Beate Rüter prägte ihn entscheidend. Inzwischen ist Jonas Dassler einer der begehrtesten Nachwuchs-Schauspieler Deutschlands. Sein Tipp: „Lasst euch Zeit und guckt, was ihr wollt. Nach dem Abi findet sich viel mehr, als ihr denkt.“

Abitur 2023

Derzeit finden in Remscheid die Abiturprüfungen statt. Rund 600 Schülerinnen und Schüler der vier Remscheider Gymnasien und der zwei Gesamtschulen erhielten vor wenigen Wochen die Zulassung zu den Abschlussprüfungen. Weitere Abiturienten kommen von der Rudolf Steiner Schule und den drei Berufskollegs der Stadt. Geprüft werden die jungen Erwachsenen in drei schriftlichen Klausuren sowie einer mündlichen Prüfung. Die Ergebnisse werden schulübergreifend am 2. Juni bekannt gegeben. Bereits zu Beginn der Abiturprüfungen kam es in NRW zu einer Panne.