Noten und mehr: So ist das Abi 2023 an Remscheids Schulen gelaufen

An den sechs Gymnasien und Gesamtschulen feiern 473 Abiturienten ihren Abschluss. Viele erreichten auch die Traumnote 1,0.

Remscheid. Selten liegen die Sommerferien so früh. Am kommenden Mittwoch ist in NRW letzter Schultag. Für die 473 Remscheider Abiturienten ist aber diese Woche alles schon vorbei. Die Übergabe der Abschlusszeugnisse begann am Donnerstagnachmittag im Stadtpark. Die Sophie-Scholl-Gesamtschule hatte ihren Schlussakkord an die Konzertmuschel verlegt.

Gefeiert wurde ein Rekord: 103 Abiturientinnen und Abiturienten en haben es geschafft – so viele wie noch nie. 2022 waren es noch 100 mit Abi-Zeugnis gewesen.

An „der Sophie“ hatten 23 aus dem Abschlussjahrgang einen Schnitt unter 2,0. Die Traumnote 1,0 schafften drei junge Frauen und ein männlicher Abiturient. In Vertretung von Klaus Haberstroh errechnete Oliver Heltewig einen Gesamtschnitt von 2,44. Der Abi-Ball steigt am heutigen Freitag, 18 Uhr, in der Alten Schlossfabrik.

RöGy: 91 von 95 haben´s geschafft

Am Röntgen-Gymnasium waren 95 Schülerinnen und Schüler angetreten, 91 bestanden ihr Abi. Drei Mal gab’s die 1,0, 32 Absolventen legten einen Einserschnitt hin. Ihr Abschlusszeugnis erhalten die Lenneper am 17. Juni, 10.30 Uhr, in der Aula nach einem Gottesdienst in St. Bonaventura. Stunden später, 18 Uhr, geht es am Samstag zum Ball in die Alte Schlossfabrik.

GBG: 75 Abiturienten haben es geschafft

Am Gertrud-Bäumer-Gymnasium erhalten 75 junge Erwachsene im Teo Otto Theater (Samstag, 17. Juni, 11 Uhr) von Schulleiter Stephan Döring ihr Reifezeugnis. Montagabend, 19. Juni, 18 Uhr, ist ihr Ball in der Alten Schlossfabrik terminiert.

EMMA: 95 von 100 sind übrig geblieben

Im EMMA blieben 95 von über 100 Schülern übrig, die sich beworben hatten. Die Abi-Zeugnisse werden am 16. Juni (18.30 Uhr) im Teo Otto Theater übergeben, der Ball findet Freitag (18 Uhr) im Wuppertaler Brauhaus statt.

Leibniz: 75 Abiturienten

Am Leibniz nehmen 75 Abiturienten Abschied. Fünf von ihnen haben eine 1,0 im Zeugnis stehen. Diese werden am heutigen Freitag, 19 Uhr, in der Aula verteilt, der Ball ist tags darauf in der Eventarena am Hauptbahnhof.

Albert-Einstein-Gesamtschule: 34 Abiturienten bekommen Zeugnisse

Die kleinste Zahl an Abschieden wird es am heutigen Freitag in der Albert-Einstein-Gesamtschule geben. 34 Abiturienten erhalten ihr Abi-Zeugnis.

Erster Schultag nach der über sechswöchigen Pause wird Montag, 7. August, sein.