Abgeordneter schießt gegen Populisten

Seniorenunion

+ © Axel Richter Jürgen Hardt (CDU) hat gute Kontakte in die USA. © Axel Richter

Seniorenunion hatte Jürgen Hardt zu Gast.

Von Axel Richter

Er sei, sprach Jürgen Hardt, vermutlich einer der wenigen, die von der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten unmittelbar profitiere. „Weil ich hier in Deutschland so viel zu ihm gefragt werde.“

Tatsächlich genießt der heimische Bundestagsabgeordnete als außenpolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion und Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt derzeit so etwas wie mediale Omnipräsenz. Im Interview der Woche schilderte er am Montag auch dem RGA, wie er die Zukunft mit dem neuen Mann im Weißen Haus erwarte. Und auch bei der Senioren-Union vor 70 Zuhörern war der Wuppertaler als USA-Kenner gefragt.

„Und wenn es nichts zum Empören gibt, dann müssen sie was erfinden.“

Jürgen Hardt über Populisten

„Es ist noch nicht viel passiert“, hielt er fest. Die umstrittenen Einwanderungsregeln, die der Präsident mit einem Federstrich erlassen wollte, habe die Regierung zwei Tage später entschärfen müssen. Dann legten die Gerichte ihr Veto ein. Mit anderen Worten: Die demokratischen Institutionen funktionieren.

Dass der US-Präsident selbst staatsmännischer, gar zum Versöhner seines Landes wird, glaubt der Abgeordnete nicht. Denn das sei das Los aller Populisten, ob sie Donald Trump, Geert Wilders, Marine Le Pen oder Frauke Petry heißen. „Sie müssen sich permanent empören, um ihre Anhängerschaft bei Laune zu halten“, hielt Jürgen Hardt fest. „Und wenn es nichts zum Empören gibt, dann müssen sie eben was erfinden.“

Auch mit Blick auf die anstehenden Wahlen in Land und Bund wünscht sich der Abgeordnete ein mutiges Land. „Dann brauchen wir nicht die AFD wählen und auch nicht die Agenda 2010 abschaffen“, erklärte er mit einem Seitenhieb auf den Merkel-Herausforderer Martin Schulz von der SPD. Denn „was der heute zur Agenda 2010 unter der Regierung Schröder von sich gibt, hat er selbst mitentschieden“, erklärte Hardt in Richtung des politischen Gegners.

Da ließ nach dem US-Experten der Wahlkämpfer grüßen. Hardt hat das Glück, dass er beides verknüpfen kann. Damit ist er derzeit viel unterwegs in seinem Wahlkreis. Am 16. März zum Beispiel vor den Gästen des Volksbank-Frühstücks. „Präsident Trump und die transatlantischen Beziehungen – erste Erkenntnisse nach 60 Tagen im Amt“, will er dort präsentieren. Was soll er auch machen, wenn ihn doch alle fragen?