Abellio ändert Samstag Fahrplan für S 7

Einschränkungen

+ © Roland Keusch Am Samstag fährt der Müngstener zwischen Lennep und Ronsdorf nur einmal in der Stunde. Ersatzbusse werden eingesetzt. © Roland Keusch

Bauarbeiten an Autobahnbrücke machen das erforderlich. Ersatzbusse werden eingesetzt.

Bahnfahrer müssen sich am kommenden Samstag, 29. April, auf Einschränkungen des Fahrplans des „Müngsteners“ (Linie S 7) einrichten. Aufgrund von Bauarbeiten an der Brücke über die Autobahn A 1 bei Garschagen können nicht alle Züge der Linie S 7 von Abellio Rail NRW zwischen den Stationen Wuppertal-Ronsdorf und Remscheid-Lennep fahren.

Der Streckenabschnitt ist während der Baumaßnahme lediglich eingleisig befahrbar, so dass nur ein Zug pro Stunde und Richtung fahren kann. Jede zweite Fahrt muss daher entfallen und wird durch Busse ersetzt.

Die Ersatzbusse starten und enden in Wuppertal-Ronsdorf und Remscheid-Lennep jeweils auf dem Bahnhofsvorplatz. In Remscheid-Lüttringhausen befindet sich die Haltestelle für den Schienenersatzverkehr (SEV) in der Barmer Straße. Das Unternehmen hat den Fahrplan für die Züge der Linie S 7 entsprechend angepasst, und es gelten neue Abfahrtszeiten. Im Zusammenhang mit den Arbeiten an der Autobahnbrücke ändern sich auch die Gleisbelegungen. In Lennep starten die Züge abweichend von Gleis 3, in Lüttringhausen abweichend von Gleis 1.

Durch die geänderten Fahrzeiten und den Ersatzverkehr verlängert sich die Reisezeit. Abellio empfiehlt daher den Bahnfahrern, insgesamt mehr Zeit einzuplanen.

Die entsprechenden Fahrpläne sind unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn über die gültigen Fahrzeiten an diesem Samstag zu informieren.

Weitere Auskunft zu den SEV-Maßnahmen während der Baustellen erhalten Fahrgäste auch unter der kostenfreien Tel.: 0800 22 35 546. ma