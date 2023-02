Ab Dienstag Sperrungen in Bergisch Born

Ab kommender Woche Dienstag, 28. Februar, wird es Sperrungen und Einbahnstraßenregelungen rund um das Industriegebiet Bergisch Born geben.

Wie eine Stadtsprecherin mitteilt, startet dann der dritte und letzte Bauabschnitt von Kanalarbeiten. Bis Ende Mai müssen Anwohner und Autofahrer mit Einschränkungen rechnen. Für die Arbeiten wird auf der Straße Am Eichholz ab der Zufahrt zum Aldi-Markt eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Dreibäumen gelten.

Die Ausfahrt aus dem Industriegebiet wird über die Straße Am Weidenbroich auf die Bornefelder Straße möglich sein. Dazu wird laut Stadt eine Busspur für den Autoverkehr freigegeben – Fußgänger und Radfahrer könnten diese Stelle dann allerdings nicht mehr passieren. „Die derzeit bereits bestehende Ampelschaltung im Kreuzungsbereich Am Eichholz /Am Weidenbroich bleibt für die Fahrbeziehung zwischen dem Industriegebiet und Dreibäumen sowie bei Bedarf für den Fußverkehr zusätzlich zur Einrichtung der Einbahnstraße bestehen. Das ist aus bauausführungstechnischen Gründen leider nicht anders möglich“, weist die Stadt hin. Genau daran regt sich allerdings schon Kritik. Gegenüber dem RGA äußerten sich Anwohner, dass weitere Einschränkungen aus ihrer Sicht nicht tragbar seien. Die nicht abgestimmte Schaltung von zwei Ampeln würde zu weiteren Behinderungen und Verzögerungen für Unternehmen und Beschäftigte führen. -lho-