Toyota-Fahrer flüchtet vor Polizei

Fahrer rast weg

+ © Axel Richter (Symbol) Stellte den geflüchteten Wagen: die Polizei. © Axel Richter (Symbol)

Flucht endet an einem Waldrand - Mutmaßlichen Fahrer erwartet wohl nicht nur ein Verfahren. Beamte machen weitere Entdeckung.

Remscheid. Was als normale Polizeikontrolle auf der A1 begann, endete am Freitagabend an einem Waldrand bei Mixsiepen. Ein 28-jähriger Mann ist vorerst seinen Führerschein los.

Laut Polizei wollte eine Streifenwagenbesatzung gegen 17.20 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Köln einen Pkw zwischen Lüttringhausen und Remscheid kontrollieren. Den „Bitte folgen“-Anweisungen auf dem Dach des Streifenwagens leistete der Fahrzeugführer zunächst auch Folge und fuhr von der Autobahn ab. Der Streifenwagen bog in das Industriegebiet Ueberfeld in die Straße ab, um dort eine Kontrolle durchzuführen.

Anstatt zu folgen, beschleunigte der Fahrer des Toyota jedoch rasant und fuhr mit hoher Geschwindigkeit flüchtend über die Neuenkamper Straße in Fahrtrichtung Innenstadt davon, erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Wuppertal auf Nachfrage.

Bei einer Nahbereichsfahndung konnte das Fahrzeug an der Mixsieper Straße an einem Waldrand aufgefunden werden. Zwei 28-jährige Männer hielten sich am Fahrzeug auf. Bei der Fahrzeugkontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 28-jährige Fahrer aus Ennepetal im Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, daher wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten zunächst sicher. Die Ermittlungen - auch zu den Begleitumständen während der Antreffsituation - dauern an. to



