80 Jahre nach dem Luftangriff: Mehrere Gedenken

Kranzniederlegung und Gottesdienst geplant.

Remscheid. Der Luftalarm wurde um 23.30 Uhr ausgelöst, am frühen Morgen des 31. Juli 1943 erreichten die ersten Kampfflugzeuge den Himmel über Remscheid. In drei Stunden zerstörten 295 Tonnen Sprengbomben und 483 Tonnen Brandbomben die Stadt. 1063 starben. 80 Jahre nach dem Luftangriff plant die Stadt mehrere Gedenken.

Gedenkgottesdienst: Als Teil der diesjährigen Sommerkirche wird es einen Gedenkgottesdienst für die Toten und zahlreichen Verletzen geben, der unter der Leitung der Pfarrer Siegfried Landau und Axel Mersmann gestaltet wird. Beginn ist am Sonntag, 30. Juli, um 11 Uhr im Gemeinde- und Stadtteilzentrum Esche, Eschenstraße 25. Eingeladen sind alle Remscheiderinnen und Remscheider, an dem Gedenkgottesdienst teilzunehmen, heißt es aus dem Rathaus. Auch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz wird anwesend sein. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, die Ausstellung „Nie wieder 31. Juli 1943“ zu besuchen. Die Schau bietet einen Einblick in die Geschichte des Luftangriffs und ermöglicht es den Besuchern, sich mit den Ereignissen auseinanderzusetzen. Die Werke sind von da an bis zum 14. August zu sehen.

Kranzniederlegung: Am gleichen Tag – jedoch erst am Abend – wird es eine Kranzniederlegung auf dem städtischen Waldfriedhof Reinshagen geben. Um 18 Uhr werden dort, Wallburgstraße 66, neben Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weist auch Superintendentin Antje Menn und Stadtdechant Monsignore Thomas Kaster zusammenkommen. Eingeladen sind auch diesmal alle Remscheiderinnen und Remscheider, diesen Termin wahrzunehmen, teilt die Stadt mit. lho