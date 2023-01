Fördermittel: 618 000 Euro fließen ans Land zurück

Fördermittel wurden nicht abgerufen, wie das NRW-Heimatministerium mitteilt.

Von Frank Michalczak

Remscheid. In der Corona-Pandemie startete die nordrhein-westfälische Landesregierung 2020 ein Sofortprogramm für Innenstädte, um den Kommunen beim Kampf gegen wachsende Leerstände zu helfen. Der Stadt Remscheid wurden dabei rund 820 000 Euro bewilligt. Tatsächlich abgerufen hat die Verwaltung aber nur ein Viertel dieser Summe. Der Großteil fließt nach aktuellem Stand ans Land zurück, wie aus einem Bericht des NRW-Heimatministeriums hervorgeht: rund 618 000 Euro.

So viel beantragt,wie es möglich war

Für Baudezernent Peter Heinze ist dies nicht ungewöhnlich. „Wir haben so viel wie möglich beantragt – auch im Hinblick darauf, dass wir Immobilien an der Alleestraße erwerben wollen.“ Auch dies sei Teil des Programms gewesen, in dem Remscheid „alle im Antragsjahr 2020 möglichen Förderbausteine“ nutzen wollte, wie das Ministerium bestätigt. Aber: Der Gebäudekauf kam nicht zustande, so dass dieser Förderzweck nicht erfüllt wurde. Mittel standen zwar bereit, wurden aber nicht ausgegeben. Die Finanzspritze verfehlte ihr Ziel.

Das gilt auch für die Lenneper Altstadt. Für sie wurden Zuwendungen in Höhe von

80 000 Euro nicht abgerufen, wie das Ministerium schreibt. Diese waren für die Anmietung von Ladenlokalen sowie für das Zentrenmanagement eingeplant – „und anscheinend zu hoch dimensioniert“, wie es in dem Bericht heißt.

Auch hierfür hat der Dezernent eine Erklärung. Er verweist darauf, dass die Stadt Remscheid bei dem Landesprogramm in Lennep Existenzgründer unterstützen wollte. Mit dem Geld aus Düsseldorf sollten 80 Prozent der Pachtzahlungen übernommen werden, die ein Vermieter für sein leerstehendes Ladenlokal verlangt. So sollten Interessenten ermutigt werden, ein Geschäft zu eröffnen.

Heinze erklärt, dass die Vermittlung nicht in dem Umfang geglückt sei, der angestrebt wurde. „Und was wäre gewesen, wenn die Fördersumme nicht ausgereicht hätte, um die Nachfrage zu stillen? Nachfordern können wir nicht“, fügt Heinze hinzu: „Es war klug, so vorzugehen.“

Nur sechs Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben laut Ministerium einen Beitrag von über 500 000 Euro nicht abgerufen. Neben Remscheid listet es Essen, Marienheide, Warendorf, Oberhausen und Neuss auf. 90 Prozent der Kommunen haben hingegen mindestens die Hälfte der jeweils bewilligten Finanzmittel in Anspruch genommen. Bei fast drei Viertel der Städte liegen die nicht abgerufenen Finanzmittel bei weniger als zehn Prozent der Bewilligungssumme. Insgesamt 100 Millionen Euro umfasst das Programm aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes. Bis zum 15. Dezember 2022 wurden 84,7 Millionen ausgezahlt.

