60 Stände: Das bietet der Bauernmarkt

Der Bauernmarkt kommt am 24. September zurück nach Lüttringhausen. Parallel soll es auch einen verkaufsoffenen Sonntag geben.

Von Peter Klohs

Remscheid. Der letzte Bauernmarkt fand 2019 in Lüttringhausen statt. Um so glücklicher ist man im Dorf, dass es am 24. September wieder soweit ist. Niemand kann die Freude über die Neuauflage so gut darstellen wie Markus Kärst, Inhaber des Hotels Kromberg sowie 1. Vorsitzender des Lüttringhauser Marketingrats, der die Veranstaltung arrangiert.

„Eigentlich“, so Kärst, „wollten wir schon im vergangenen Jahr wieder loslegen. Aber die Organisation wurde durch Krankheitsfälle so schwierig, dass es sich am Ende als undurchführbar herausgestellt hat.“ So eine Veranstaltung habe eine Vorlaufzeit von rund einem Jahr. „Wir freuen uns ungemein, dass jetzt wieder ein Bauernmarkt stattfinden wird. Das ist ja auch ein Aushängeschild für Lüttringhausen.“ Am 24. September wird es den einzigen verkaufsoffenen Sonntag im Dorf geben. „Von 13 bis 18 Uhr werden viele Einzelhändler ihre Geschäfte öffnen. Der Markt beginnt um 11 Uhr.“

Der Bauernmarkt wird, berichtet Kärst, ausschließlich auf der kompletten Gertenbachstraße stattfinden. Der Kunsthandwerkermarkt, der gewöhnlich an der unteren Richthofenstraße platziert war, wird umziehen. „Wir haben das Gelände rund um das CVJM-Haus dafür vorgesehen“, berichtet der Marketingrat-Vorsitzende. „Das war leider wegen des Busverkehrs, der inzwischen durch das Dorf führt, nötig.“

Noch können sich weitere Händler anmelden

60 Stände werden den Bauernmarkt ausmachen, unter ihnen die historische Apfelpresse. Auf dem Ludwig-Steil-Platz wird es wie gewohnt frischgebackenes Brot geben. Schwierig war, so Kärst, einen Obst- und Gemüsehändler zu finden. „Die haben nur den Sonntag als freien Tag“, weiß er, „aber es wird einen entsprechenden Stand geben.“

Allerdings sind einige Teilnehmer aus den Vorjahren nicht mehr dabei. „Das ist zum Teil Corona geschuldet, teils aber auch schlicht dem fehlenden Nachwuchs. Auch stets wachsende Auflagen sind für manche Händler ein Hemmschuh.“ Anmeldungen sind jedoch noch möglich.

anmeldung@marketingrat-luettringhausen.de