Best Carwash: 60 Meter voller Technik, damit das Auto sauber wird

Julia Dattner-Potthoff und Michael Dattner an der Einfahrt zu ihrer Waschstraße. In der Anlage zirkulieren ständig rund 100 000 Liter Wasser, unter anderem in sieben jeweils 10 000 Liter fassenden Bodentanks, in denen das Wasser aufbereitet wird. Mehr als 95 Prozent würden recycelt, sagt Michael Dattner, der Rest komme überwiegend aus einem Brunnen: „Wir entnehmen fast nichts aus dem Stadtnetz.“

Die Waschstraße an der Neuenkamper Straße besteht seit zehn Jahren. Ein Blick hinter die Kulissen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Einige Hundert Millionen maschinelle Autowäschen werden jedes Jahr in Deutschland durchgeführt, etwa 100 000 davon allein in der wohl größten Waschstraße Remscheids. Best Carwash an der Neuenkamper Straße feiert in diesen Tagen das zehnjährige Bestehen. In der mehr als 60 Meter langen Anlage steckt modernste Technik. Dahinter ein Team, das versucht, das Unplanbare zu planen.

Denn das Bild vom Durchschnittsdeutschen, der seinem liebsten Kind jeden Samstag eine Wäsche gönnt, gelte heute so nicht mehr, sagt Inhaber Michael Dattner: „Der Bezug zum Auto hat leider nachgelassen.“ Bei vielen Kunden stehe inzwischen vor allem der Werterhalt des Fahrzeuges im Vordergrund, Waschanlagen und -straßen würden also eher nach tatsächlichem Bedarf statt aus Gewohnheit besucht.

„Bei Sahara-Regen wie im letzten Jahr oder wenn im Winter Salz gestreut wird, dann ist bei uns viel los“, erklärt Julia Dattner-Potthoff, die die Anlage mit ihrem Vater führt. Deswegen müsse der Dienstplan für die 15 Angestellten teilweise täglich an solche Ereignisse und natürlich den Wetterbericht angepasst werden. Eine besondere Herausforderung, wie die 36-Jährige sagt. Und nicht selten muss auch die Chefin selber mit anpacken.

Best Carwash: Automatisierung der Anlage hilft Personal zu sparen

Was dabei hilft, ist der hohe Automatisierungsgrad der Anlage. Ist wenig los, reichen zwei bis drei Leute, um die Waschstraße zu betreiben. Doch selbst wenn unter Volllast mehr als 1000 Autos an einem Tag durchfahren, braucht es dafür nur sechs oder sieben Mitarbeiter.

Die Technik dahinter sei durchaus komplex, sagt Michael Dattner. Und sie werde ständig weiter entwickelt: „Wir tauschen die einzelnen Aggregate in der Waschstraße regelmäßig aus.“ Immer mit dem Ziel, die Reinigungsleistung zu verbessern. Auch aus purer Notwendigkeit. Weil die Autos heute seltener zum Waschen kommen, sind sie im Schnitt etwas schmutziger. Und die Karosserieform moderner Autos, zum Beispiel SUV mit ihren steil abfallenden Heckpartien, machen es den Geräten zusätzlich schwer.

Darauf reagieren die Waschstraßenbetreiber mit ausgefeilter Technik wie einem Hochdruck-Roboter, der die Form des Wagens erkennt und „in die Problemzonen geht“, wie Dattner es ausdrückt. Sogar das textile Material, das schon vor Jahren die Bürsten ersetzte, ist eine Wissenschaft für sich. Es muss genug Wasser aufnehmen, um zu reinigen, darf aber nicht zu viel speichern, damit es nicht zu schwer wird. Einen Unterschied mache es auch, ob man das Textil klebe oder nähe, sagt Julia Dattner-Potthoff: „Das entwickelt sich ständig weiter.“

+ Die 15 Staubsauger neben der Waschstraße verfügen über Druckluft, um letzte Staubpartikel oder Wassertropfen wegzublasen. Das sei ein Wunsch der Kunden gewesen, berichtet Michael Dattner. © Roland Keusch

Best Carwash: Auch Autofahrer von weit her besuchen die Waschstraße in Remscheid

Die meisten Kunden interessiere das freilich kaum, räumt Michael Dattner gerne ein: „Der Kunde möchte nur, dass sein Auto sauber und trocken ist und glänzt.“ Passt das Ergebnis, komme er wieder. Übrigens auch von weiter her. Die meisten Kunden würden in einem Umkreis von etwa fünf Kilometer um die Waschstraße wohnen oder zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit regelmäßig über die Neuenkamper Straße fahren, berichtet Dattner. Einige nehmen aber auch weitere Strecken auf sich, zum Beispiel aus Wermelskirchen, Hückeswagen oder Ronsdorf. „Manche fahren für eine gute Waschstraße bis zu 15 Kilometer.“

Eröffnet wurde die heutige Waschstraße im Frühjahr 2012. Zuvor gab es an gleicher Stelle bereits eine kleinere, das Gebäude davor wurde von der Deutschen Telekom genutzt, die aber irgendwann auszog.

Michael Dattner, dessen Familie über Generationen mit Schmierstoffen, Benzin und Heizöl gehandelt hatte, vergrößerte die bestehende Waschstraße auf fast die doppelte Länge, richtete in der ehemaligen Telekom-Niederlassung Büros und eine Halle für Innenreinigungen ein und verband beide Gebäude mit einem Dach, unter dem sich heute 15 Staubsaugerplätze befinden. Und eine Lounge, in der Kunden warten können, während ihr Fahrzeug von innen gereinigt wird.

Trotz aller Veränderungen der vergangenen Jahre eine Investition für die Zukunft, wie auch Julia Dattner-Potthoff meint, die nach ihrer Ausbildung in den Familienbetrieb einstieg. Das Verhältnis der Deutschen zu ihren Autos verändere sich vielleicht, der grundsätzliche Bedarf, die Fahrzeuge regelmäßig zu reinigen, bleibe aber, sagt die 36-Jährige. Ihre Waschstraße bekomme nahezu jedes Auto sauber. Auch selbstfahrende.

Hintergrund

Rund 2000 Waschstraßen zählen die Statistiker in Deutschland, hinzu kommen etwa 13 000 Portalwaschanlagen an Tankstellen, Autohäusern und Werkstätten und noch mal etwa 2400 SB-Waschparks. Nur noch etwa ein Viertel der Autofahrer gab in der Studie eines Branchenverbandes an, ihre Autos von Hand zu waschen, die Mehrheit, etwa 58 Prozent, nutzt demnach professionelle Anlagen.