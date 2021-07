51-Jährige verletzt sich bei Auffahrunfall schwer

Vieringhausen

+ © Symbolfoto: picture alliance/dpa © Symbolfoto: picture alliance/dpa

Zu einem schweren Unfall ist es am Montagmorgen in Vieringhausen gekommen.

Eine 51-jährige Frau war Am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr mit ihrem Pkw in Remscheid auf der Straße Vieringhausen unterwegs. Etwa in Höhe der Einmündung „Hof Vieringhausen“ bemerkte sie zu spät, dass vor ihr eine 59-Jährige abbremste und fuhr auf deren Pkw auf. Anschließend lenkte sie in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Kleintransporter eines 29-Jährigen. Die Unfallverursacherin zog sich schwere Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf ca. 9000 Euro. red