5000 Fans kommen zum Harry Potter-Special nach Schloss Burg

+ © Christian Beier Vor allem mit Evanna Lynch (links) alias Luna Lovegood wollten die Potter-Fans ein Foto machen. © Christian Beier

Bei der ersten Convention rund um den Zauberschüler konnten Besucher die Darsteller treffen.

Von Lorraine Dindas

Auch sieben Jahre nachdem der letzte Harry-Potter-Film im Kino lief, ist der Hype um den Zauberschüler von Autorin J. K. Rowling nicht vorbei. Das war auch am Wochenende zu spüren. Denn zum ersten Mal fand auf Schloss Burg ein Harry-Potter-Special der Medieval Fantasy Convention (MFC) mit 5000 Besuchern statt. Dabei war den Fans vor allem eins wichtig: Ihre Stars hautnah zu erleben. Die Veranstalter konnten acht Darsteller der Fantasy-Reihe gewinnen. Mit dabei waren Evanna Lynch (Luna Lovegood), Stanislav Yanevski (Viktor Krum), Jon Campling (Todesser), Jessie Cave (Lavender Brown), Katie Leung (Cho Chang), Nick Moran (Greifer Scabior), Christian Coulson (Tom Riddle) und Harry Melling (Dudley Dursley).

„Wir hatten großes Glück, dass wir Evanna Lynch buchen konnten. Sie ist pro Jahr meist nur auf zwei Conventions. Ich denke, die Kulisse hat sie angezogen“, sagte Veranstalter Jörg Bürrig. Auch Rupert Grint (Ron Weasley) hatte er angefragt, doch leider war er terminlich verhindert. "Daniel Radcliffe (Harry Potter) und Emma Watson (Hermine Granger) stehen generell nicht für Conventions zur Verfügung. Ihre Gage würde dann wahrscheinlich auch unser Budget sprechen", so Bürrig.

Schon zwei Wochen nach dem Start des Vorverkaufs waren alle Tickets weg. „Wir hatten noch nicht mal einen Programmpunkt angegeben. Das Interesse ist riesig. Leider dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht mehr Besucher reinlassen.“

Dieser Andrang war zu spüren. Kurz nach Öffnung durften keine Besucher mehr Schloss Burg betreten. Nur 1000 Leute dürfen laut Brandschutz im Schloss sein. „Man hat das Gefühl, die Leute gehen rein und wollen nie wieder raus“, erklärte Bürrig. Deshalb mussten viele lange warten, um ihr Idol treffen zu können.

Doch wenn es so weit war, wurde die Zeit definitiv genutzt. Beim Frage- und Antwort-Spiel im Vorhof des Schlosses interviewten Besucher die Darsteller. Moderator Cevin Conrad gab das Mikro in der Menge herum. Zu Tränen gerührt stellte ein Mädchen die Frage, wie sich das Leben der Darsteller durch Harry Potter verändert habe. Schauspieler Stanislav Yanevski, der Viktor Krum spielt, verriet: „Die Rolle hat mein Leben total verändert. Ich wurde Schauspieler und darf euch Fans treffen, das ist toll. Es hat meinem Leben einen Sinn gegeben.“

Im Rittersaal wurden Autogramme geschrieben

„Ich habe vorher schon bei vielen Filmen mitgespielt. Geändert hat sich für mich, wie ich die Welt sehe“, sagte Nick Moran. Gefragt wurde außerdem, ob die Schauspieler die Geschichte um Harry Potter vor Drehbeginn kannten und die Bücher gelesen haben. "Ich hatte absolut keine Ahnung", lachte Yanevski. "Meine Rolle taucht erst im späteren Verlauf der Geschichte auf. Ich musste die Bücher lesen, sonst hätte ich absolut nichts verstanden", verriet Moran.

„Die Schauspieler haben mir erzählt, dass es ihnen hier auf der Burg sehr gut gefällt, das ist mal etwas anderes als eine Convention in einer Messehalle“, berichtete Cevin Conrads. Der gebürtige Amerikaner ist Mitglied im Schlossbauverein und stand auch schon bei der letzten MFC mit auf der Bühne.

Neben Autogrammen im Rittersaal gab es auch die Möglichkeit, Fotos mit den Stars zu machen. Nadine Olligs (25) aus Aachen sicherte sich einen Schnappschuss mit Evanna Lynch und kaufte vorab ein Ticket für ein 30-minütiges „Meet and Greet“ mit ihr. Auf einer kleinen Terrasse konnten etwa 20 Fans Lynch alles fragen. „Für eine Freundin habe ich nachgehakt, wie sie ihre Ohrringe, die sie im Film trägt, gebasteltet hat." Auch stellte die 25-Jährige die Frage, ob die Schauspielerin noch noch Kontakt mit dem Cast hat. "Mit Katie Leung und Scarlett Byrne ist sie noch gut befreundet.“

Fan-Artikel gab es am Verkaufsstand "Puppenwerkstatt" von Stefani Schönfeld (39): „Ich verkaufe kleine selbst gehäkelte Puppen von den Figuren aus Harry Potter.“ Etwa eine Stunde arbeitet sie an einer Häkel-Puppe. Außerdem verkaufte sie kleine Plastikfiguren der Potter-Charaktere, die in Seife eingeschmolzen waren.

Stärken konnten sich Gäste unter anderem an der Tave

rne „Metpause“ aus Oberwalger, am bekannten Gleis Neun Dreiviertel, wo der Hogwarts-Express startet. Dort gab es Butterbier, ein dunkles Bier mit einer Essenz aus Zimt, Vanille und Butterarmoma, und flüssiges Glück - bekannt aus dem fünften Teil "Harry Potter und der Orden des Phönix".

Das wollte unbedingt auch Katrin Jansen (29) aus Hohenems, Österreich, probieren. Sie kam verkleidet als Vogel Fawkes, ein Phönix. „Ich wollte etwas darstellen, was nicht jeder macht.“ Etwa eine Woche lang hat ihre Mutter an dem Kostüm mit gelben und roten Federn genäht. "Ich hatte auch überlegt, als Schnatz zu kommen."

Doch sie war nicht alleine – wo man hinsah: überall verkleidete „Muggles“ (Nichtmagier). Carola (26) und Frank Karnehl (32) aus Hamburg hatten sogar den sprechenden Hut dabei, der die Erstklässler in die vier Häuser Hogwarts’ verteilt. „Die Kulisse ist toll. Man hat das Gefühl in Hogwarts zu sein.“ Natürlich durfte ihr sechs Monate alter Sohn Fiete auch nicht fehlen. "Ich habe für ihn Ohren aus Moosgummi von Dobby gebastelt."