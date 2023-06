500 Besucher feiern die Symphoniker

In der Altstadt: Lea Ray genoss ihr Dirigat, auch wenn sie wegen der Cragg-Statue nicht jeden Musiker im Blick hatte.

Erstes Stadtteil-Konzert in Lennep.

Von Daniel Diekhans

Remscheid. Die Musik spielte am Samstag auf dem Munsterplatz: Dort versammelten sich die Bergischen Symphoniker zum Auftakt ihrer Stadtteil-Konzerte. Erstmalig bildeten die malerischen Fachwerkhäuser rund um den Platz die Kulisse für ihr Open-Air-Konzert in Lennep. Mit seiner Tony Cragg-Statue bietet der Munsterplatz seit vergangenem Jahr einen weiteren Blickfang. Auf dem Alten Markt sei es dem Orchester ein wenig eng geworden, erklärte Lutz Heinrichs, Geschäftsführer des Teo Otto Theaters. Mit Blick auf die 500 Gäste, die der neue Standort anzog, meinte er: „So wie das jetzt hier aussieht, war das eine gute Idee.“

Eine Premiere war es erst recht für Lea Ray. In der Spielzeit 2022/23 hat sie als Stipendiatin der Orchesterakademie bereits Familien- und Schulkonzerte geleitet. Nun freue sie sich, sagte die 26-Jährige, zum Saisonabschluss die Stadtteilkonzerte zu dirigieren.

Das Lenneper Publikum trug passend zum Wetter luftige Kleidung und brachte kalte Getränke mit. Ähnlich leicht, ja spritzig war die Musik an diesem Sommerabend. Los ging es mit einer Mozart-Serenade. Also mit Melodien, die früher unter freiem Himmel gespielt wurden und denen Mozart den Schwung der italienischen Oper verlieh. Temperamentvoll gestalteten die Symphoniker auch die Ouvertüre zu Otto Nicolais „Die lustigen Weiber von Windsor“.

In Arthur Honeggers „Pastorale d'été“ ging es beschaulicher zu. Der Sommer wurde hier unter anderem durch Vogelstimmen in den Flöten hörbar. Bei der Ballettmusik aus Gounods „Faust“-Oper zog das Tempo wieder an, und die Dirigentin ermunterte ihre Zuhörer zum Tanzen. Das taten tatsächlich viele, als die Vergnügungszug-Polka von Johann Strauß Fahrt aufnahm. Der Lohn war ein ausdauernder, frenetischer Schlussapplaus.

Nach dem Auftakt in Lennep und dem Sonntagskonzert auf der Heimatbühne Lüttringhausen gibt es am Mittwoch, 28. Juni, ein Konzert im Stadtpark ( 17 Uhr). Im Müngstener Brückenpark tritt das Orchester am 29. Juni auf (19 Uhr).