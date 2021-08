4258 Remscheider waren Ende Dezember arbeitslos

Beschäftigung

Vor allem Betriebe aus dem Metallbereich meldeten Kurzarbeit an.

Die Agentur für Arbeit legt die Monatsstatistik vor. Im Städtedreieck meldeten elf Betriebe Kurzarbeit an.

In Remscheid sind zum Jahresende 4258 Menschen arbeitslos gemeldet gewesen, 137 Personen (3,3 Prozent) mehr als im Dezember vor einem Jahr. Das geht aus der Dezember-Statistik der Agentur für Arbeit hervor. Die Arbeitslosenquote beträgt 7,2 Prozent. Im Dezember 2018 war die Arbeitslosenquote geringfügig niedriger und betrug 6,9 Prozent. Als arbeitssuchend – also inklusive der Remscheider, die keine Leistungen erhalten – wurden Ende Dezember 7692 Personen geführt, 3 Prozent mehr als im Vorjahres-Dezember.

In Remscheid meldeten sich 977 Personen (neu oder erneut) in Remscheid arbeitslos, 99 mehr als vor einem Jahr, gleichzeitig beendeten 867 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–18). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 12 313 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 1581 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 12 218 Abmeldungen von Arbeitslosen (+911). Der Bestand an in Remscheid als offen gemeldete Arbeitsstellen ist im Dezember um 18 Stellen auf 1038 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 312 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Dezember 252 neue Arbeitsstellen, 31 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 3258 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 407.

Mehr Betriebe im Bergischen melden Kurzarbeit an

„Verglichen mit den Werten des Vorjahres haben sich mehr Menschen arbeitslos gemeldet und weniger Personen haben ihre Arbeitslosigkeit beenden können. Aus dem Stellenrückgang schließen wir, dass die Unternehmen nur noch sehr gezielt einstellen. Gleichzeitig wird es für die Unternehmen immer schwieriger, die benötigten Fachkräfte zu finden“, erläuterte Katja Heck, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal. Betroffen seien Personen mit ausländischer Herkunft und Jugendliche. „Der Arbeitsmarkt im Städtedreieck hat in den vergangenen drei Monaten an Schwung verloren, das wird insbesondere durch die Rückgänge der Stellenmeldungen deutlich“, so die Geschäftsführerin .

Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei der Kurzarbeit wider. Die Zahl der Betriebe, die sich zur Kurzarbeit beraten lassen, sei seit Sommer langsam ansteigend. Betroffen sind hauptsächlich der Automobilsektor und dessen Zulieferfirmen, aber auch der Metallbereich. Im November 2019 sind elf Anzeigen eingegangen, in denen 162 Personen von Kurzarbeit betroffen sein könnten. „Es ist sicher eine Überlegung wert, die auftragsschwachen Zeiten während einer Kurzarbeit zur Qualifizierung der Mitarbeitenden zu nutzen. Auch hierzu beraten unsere Profis gerne“, so Heck weiter. ma