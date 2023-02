381 Kinder warten noch auf OGS-Platz

Remscheid. In Remscheid haben im laufenden Schuljahr 381 Grundschülerinnen und Grundschüler vergeblich auf einen OGS-Platz gehofft. Das geht aus einer Mitteilung der Verwaltung hervor, die alle belegten Plätze in der Ganztagesbetreuung an Grundschulen und alle Wartelistenplätze aufführt. Danach werden aktuell an 23 Standorten 2548 Schüler betreut, 381 stehen auf einer Warteliste.