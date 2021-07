Nur 27,3 Prozent der Lehrkräfte sind Männer

Bildung

Am niedrigsten ist der Anteil an den Grundschulen.

Von den 1000 hauptamtlichen bzw. hauptberuflichen Lehrkräften an den allgemeinbildenden Schulen in Remscheid waren im Schuljahr 2017/18 etwa ein Viertel Männer. Wie Information und Technik NRW anlässlich des heutigen Internationalen Männertages mitteilt, ist der Anteil der männlichen Lehrer gegenüber dem Schuljahr 2012/13 von 30,5 auf 27,3 Prozent gesunken und liegt damit knapp über dem NRW-Schnitt (27,2 Prozent). Am niedrigsten war der Anteil der Männer mit 10,4 Prozent an den Grundschulen, am höchsten mit 39 Prozent an Gymnasien. tk

