Sie half den Remscheidern 240 000 mal

Nach mehr als 31 Jahren als Leiterin der Remscheider Beratungsstelle wurde Lydia Schwertner am Mittwoch in den Ruhestand verabschiedet.

Lydia Schwertner, Leiterin der Remscheider Verbraucherzentrale, geht in den Ruhestand.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Auf einer Liste der am häufigsten im RGA zitierten Gesprächspartner käme sie locker in die Top Ten: Lydia Schwertner, seit mehr als 31 Jahren Leiterin der Remscheider Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW, geht in den Ruhestand. Am Mittwoch wurde sie bei einer kleinen Feierstunde verabschiedet. Natürlich in den Räumen ihrer Beratungsstelle auf der Alleestraße.

„Sie haben eine tolle Arbeit gemacht“, würdige Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz das Engagement von Lydia Schwertner. „Manchmal habe ich geglaubt, Sie hätten ein Double.“ Die Verbraucherzentrale sei aus der Stadtgesellschaft gar nicht mehr wegzudenken, betonte der OB die Bedeutung des Beratungsangebotes.

Im Mai 1992 hatte die Verbraucherzentrale ihre damals 47. Beratungsstelle in NRW eröffnet, unter kam die zunächst im Haus Alleestraße 99. Leiterin und fast 30 Jahre lang auch einzige Beraterin war vom ersten Tag an Lydia Schwertner. Der Job sei ihr Traumberuf, sagt die heute: „Auch wenn ich das erst im Alter von 34 Jahren gemerkt habe.“ Zuvor hatte sie in einem Projekt für minderjährige Mütter gearbeitet. „Ungerechtigkeiten haben mich schon immer gestört.“ Über die damals schon existierende Beratungsstelle in Wuppertal kam sie erst mit dem Beruf in Kontakt, später hospitierte sie dort und qualifizierte sich so für ihre neue Stelle.

Die Arbeitsweise habe sich über die Jahre enorm verändert, blickt Lydia Schwertner auf mehr als drei Jahrzehnte zurück: „Anfangs waren wir so etwas für das analoge Pendant zum Internet.“ Verbraucher konnten in der Beratungsstelle Listen mit Testergebnissen und Energieverbräuchen von Großgeräten einsehen, Berichte wurden auf der Schreibmaschine getippt.

Kümmerte sich Lydia Schwertner anfangs um Verbraucher, die Ärger mit teuren Partnerbörsen und insolventen Reiseveranstaltern hatten, kamen später unseriöse Gewinnspiele und Internet-Dialer dazu. Heute drehen sich die Beratungen oft um Fakeshops, Datenmissbrauch und ganz aktuell hohe Energierechnungen. „Es gibt Preissteigerungen, die sind überhaupt nicht gerechtfertigt.“ In Erinnerung seien ihr einige Fälle geblieben, berichtet sie. Darunter eine Telefonrechnung über eine Million Euro. Oder Massenberatungen zu Internetabos: „Da haben wir zehn Leute mit dem gleichen Schreiben auf einmal beraten.“

Erfolge, die man dabei für die Verbraucher erzielt habe, seien „kein Selbstläufer“, betont Lydia Schwertner: „Das erfordert viel Hartnäckigkeit.“ Rund 240 000 Verbraucheranliegen habe sie so über die Jahre bearbeitet, berichtet Dr. Iris van Eik aus der Geschäftsleitung der Verbraucherzentrale NRW. Wie gut, das würden die „geradezu rekordverdächtigen“ Bewertungen der Remscheider Beratungsstelle im Internet zeigen.

Eine Nachfolgerin für Lydia Schwertner stehe noch nicht fest, so van Eik: „Aber wir sind dran.“ Die Beratungsleistung in Remscheid sei in der Zwischenzeit sichergestellt. Seit 2021 hat die Beratungsstelle im Haus Alleestraße 32 zwei weitere Mitarbeiterinnen, die sich darum kümmern. Lydia Schwertner freut sich derweil auf die arbeitsfreie Zeit. „Ich habe keinen konkreten Plan, aber eine große Sehnsucht nach mehr Natur und mehr Sport.“

Hintergrund

Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in der Alleestraße 32 hat montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet, zudem am Dienstag 14 bis 17 und am Donnerstag 14 bis 18 Uhr. Telefon: (0 21 91) 8 42 47 91; remscheid@verbraucherzentrale.nrw