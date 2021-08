23-Jähriger schleudert auf die Autobahn

Unfall

Die winterlichen Verhältnisse wurden am Samstagabend einem 23-Jährigen an der Auffahrt zur Autobahn 1 in Lennep zum Verhängnis. Beim Versuch auf aufzufahren rutschte sein Wagen unkontrolliert auf die Autobahn.

Gegen 22 Uhr wollte der 23-Jährige von der A1-Auffahrt Remscheid-Lennep auf die Autobahn biegen, als sein Honda auf Schneematsch wegrutschte, berichtet die Autobahnpolizei auf RGA-Nachfrage.

Sein Wagen geriet auf die Fahrbahn, auf der der Opel-Vivaro eines 34-Jährigen unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Der 23-Jährige wurde von den Rettungskräften schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Die A1 wurde um Bereich des Unfalls für etwa eine Stunde gesperrt. tk/zak