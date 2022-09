23 Einbrüche: Tatverdächtiger schlägt auch in Remscheid und im Oberbergischen Kreis zu

Staatsanwaltschaft und Polizei

+ © Christian Beier (Symbolbild) Ein 34-Jähriger soll in 23 Wohnungen eingebrochen und die Bewohner bestohlen haben. © Christian Beier (Symbolbild)

Ein 34-jähriger Beschuldigter wurde anhand von DNA-Spuren überführt. So hoch war der Schaden, den er durch Diebstahl und Einbruch verursachte.

Düsseldorf/Remscheid/Oberbergischer Kreis. In der vergangenen Woche konnte die Polizei Düsseldorf einen 34-Jährigen an seiner Wohnanschrift im Oberbergischen Kreis festnehmen, der im Verdacht steht, in 23 Wohnungen eingebrochen und Schmuck, Geld, Bekleidung sowie Elektrogeräte gestohlen zu haben. Das teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Mittwochvormittag mit. Die betroffenen Wohnungen befinden sich in Düsseldorf, Remscheid, im Oberbergischen Kreis und in den Kreisen Mettmann sowie Neuss

Der Tatverdächtige konnte mittels an Tatorten gesicherten DNA-Spuren überführt werden. Geführt wurden die Ermittlungen zu den einzelnen Taten vom Einbruchskommissariats des Polizeipräsidiums Düsseldorf. Aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse erließ ein Richter einen Haftbefehl für den Mann mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit.

Der 34-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der Einbrecher verursachte einen finanziellen Schaden im Wert von rund 140.000 Euro, heißt es von der Polizei. Derzeit wird ermittelt, ob der Mann auch für weitere Einbruchdiebstähle verantwortlich ist.