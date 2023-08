23 Azubis machen Hochbeete und Wasserbahn möglich

Projekt der Stadtsparkasse für die Kita Oststraße.

Von Sabine Naber

Remscheid. Zwar hatte Vivien zu Hause mit ihrem Vater schon an Autos gewerkelt, aber ein Hochbeet wie für die Kindertagesstätte Oststraße, das hatte sie noch nie zusammengebaut. „So etwas ist doch mal was anderes als Zahlen. Und so im Team zusammenzuarbeiten, das war – abgesehen vom etwas sehr nassen Wetter – sehr lustig“, sagte die Auszubildende, die bei der Stadtsparkasse zur Bankkauffrau ausgebildet wird und im dritten Lehrjahr ist. Gemeinsam packten die 23 Azubis an der Oststraße an.

Es geht ums soziale Engagement und die Teamarbeit

Das Projekt ist nicht nur eine Abwechslung zum Arbeitsalltag in der Sparkasse, sondern es geht auch um das soziale Engagement für die Stadt und ums Kennenlernen – insbesondere für die zwölf neuen Auszubildenden seit 1. August.

„Die Kitas Oststraße und Hackenberg haben wir als Investor gebaut. Da begleiten und unterstützen wir die beiden dann auch gerne weiterhin bei verschiedenen Aktivitäten“, erklärt Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Michael Wellershaus, warum die Sparkassen-Azubis in diesem Jahr an der Oststraße werkelten. Nachdem von den Azubis in der Lenneper Einrichtung im vergangenen Jahr ein Container bemalt wurde und neu gepflanzte Bäume für viel Grün sorgten, hatte sich die Kita Oststraße eine Wasserbahn und zwei Hochbeete gewünscht.

Nach einem Frühstück in der Turnhalle und der Arbeitseinteilung ging es erst einmal zu Bau- und Gartenmärkten: „Ich bin zwar nicht der große Montageprofi, aber so eine gemeinsame Aufgabe schweißt zusammen. Und immerhin steht die Bahn, die wir zu sechst aufgebaut haben. Und ans Laufen haben wir sie auch gekriegt“, sagt Lukas, der als Einziger in diesem Jahr bei der Sparkasse eine Ausbildung zum Digitalisierungskaufmann begonnen hat. Er blickte auf die Sparkassenentchen, die munter durch die imprägnierte Holzbahn flitzten, nachdem reichlich Wasser aus der Gießkanne für den Anschub gesorgt hatte. „Es hat Spaß gemacht. Und weil die Bauanleitung dabei lag, war es auch nicht allzu schwierig“, befand seine Mitauszubildende Ilayda.

„Ich gehörte zu der Gruppe, die für den Einkauf eingeteilt war“, berichtet der angehende Bankkaufmann, der ebenfalls Lukas heißt. Er findet die Idee super, die neuen Kolleginnen und Kollegen auf diese Art besser kennenzulernen und gleichzeitig etwas Schönes gemeinsam für die Kita zu tun.

Täglich wird gekocht und das Frühstück frisch zubereitet

„Hier in unserer Kita wird mittags nicht nur täglich gekocht, sondern auch das Frühstück frisch zubereitet. Und da haben wir uns für das Hochbeet etwas gewünscht, das den Kindern direkt zu Gute kommt“, macht Leiterin Natalie Küpper deutlich. 84 Plätze insgesamt - 20 davon für U3-Kinder - hat die Einrichtung an der Oststraße zurzeit.