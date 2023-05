B 229: Stadt kündigt Nachtarbeiten an

Nächtliche Bauarbeiten führen in der kommenden Woche zu Behinderungen auf der Bundesstraße 229 auf dem Weg in die Innenstadt.

Ab Montagabend, 22. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 26. Mai, kommt es ab den Abendstunden zu einer Sperrung Neuenkamper Nordbrücke in Fahrtrichtung Innenstadt, jeweils von 19 bis 6 Uhr. „Der Verkehr kann aber über die Rampen an der Brücke vorbeifahren und gelangt am Kreisverkehr Hauptbahnhof wieder zu allen Fahrtzielen“, heißt es von der Stadtverwaltung.

In den Sperrzeiten werden mit Hilfe eines Steigers – vom Fahrbahnbereich der B 229 aus – Betoninstandsetzungsarbeiten zur Sanierung der Birgderkamper Brücke vorgenommen, so dass auch hier Verkehrsteilnehmer besonders vorsichtig sein sollten. „In Abhängigkeit von der Witterung können sich die nächtlichen Arbeitseinsätze verkürzen, verlängern oder müssen sogar verschoben werden“, teilt die Sprecherin der Stadt Nirogi Sujeenthiran mit. Für die Zeiträume der nächtlichen Vollsperrung der Neuenkamper Nordbrücke erfolgt die Ableitung des Straßenverkehrs in Richtung Solingen und Innenstadt über die Rampen auf die Neuenkamper Straße über den Willy-Brandt-Platz. Ortskundige Fahrer können weiterhin über die Bismarckstraße in Richtung Haddenbach und die Kipperstraße in Richtung Hasten ausweichen. -zak-