2200 Menschen im Bergischen sind jüdischen Glaubens

Religionen in Remscheid

+ © Daniela Tobias Leonid Goldberg, Vorsitzender der jüdischen Kultusgemeinde, in der Wuppertaler Synagoge. © Daniela Tobias

In Remscheid sind viele Konfession beheimatet. Heute stellt die RGA-Serie das Judentum vor.

Von Peter Klohs

Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust lebten nur noch wenige Menschen jüdischen Glaubens im Bergischen. Durch Zuwanderung, vor allem aus Osteuropa, ist die jüdische Kultusgemeinde in Wuppertal wieder erstarkt und zählt heute rund 2200 Mitglieder im Bergischen Land.

Die Wurzeln der jüdischen Religion

Die jüdische Religion ist die älteste der monotheistischen abrahamitischen Religionen und kann auf eine wechselhafte knapp 3500-jährige Geschichte zurückblicken. Als Erzväter der Juden gelten Abraham, Isaak und Jakob. Als Stifter der jüdischen Religion wird Moses bezeichnet. Die jüdischen Gemeinden weltweit umfassen mehr als 15 Millionen Mitglieder, die meisten von ihnen leben in Israel und den USA.

Obwohl das Judentum keine große Religionsgemeinschaft darstellt, ist es weltweit verbreitet. In Deutschland sind etwa 100 000 Mitglieder von jüdischen Gemeinden verzeichnet. Innerhalb des Judentums existieren unterschiedliche religiöse Strömungen. Es wird unterschieden in sephardisches, aschkenasisches oder orthodoxes Judentum.

Auf welchen Grundlagen beruht das Judentum?

Grundlage des Judentums ist die Tora („Gesetz“), das sind die fünf Bücher Moses, sowie die die Tora erläuternden rabbinischen Schriften. Jüdische Gemeinden werden geistlich und rechtlich von einem Rabbiner geleitet, der als Gelehrter die Vorschriften der Tora auslegt. Der weltliche Leiter ist der Vorsitzende der Kultusgemeinde.

Jüdische Menschen im Bergischen Land

Seit jeher lebten und leben in Remscheid weitaus weniger Juden als in den Nachbarstädten Wuppertal und Solingen. Das lag zum Teil daran, dass die wirtschaftlichen Strukturen in Remscheid eine Handelstätigkeit der Juden lange Zeit erschwerten. Eine Synagoge gab es in Remscheid nie, wohl aber eine Betstube. Zu Anfang der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts lebten knapp 300 Juden in Remscheid. Ende der 1980er Jahre waren es noch 60 Juden im gesamten Bergischen Land.

Für welchen Bereich ist die jüdische Kultusgemeinde in Wuppertal zuständig?

Hauptsächlich zahlreiche Einwanderungen von jüdischen Gläubigen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion führten dazu, dass es aktuell 2200 Mitglieder der jüdischen Gemeinde gibt. Die jüdische Kultusgemeinde in Wuppertal ist nicht nur für die bergischen Juden aus Remscheid und Solingen verantwortlich. Wie Leonid Goldberg, Vorsitzender der jüdischen Kultusgemeinde in Wuppertal, erläutert, gehören zur Gemeinde auch die Gläubigen aus Wermelskirchen und Radevormwald oder aus Velbert und Heiligenhaus. Die Gemeinde verfügt über eine Synagoge mit Mikwe (Tauchbad) in der Gemarker Straße 15, eine Religionsschule, ein koscheres Café, ein Jugendzentrum und zahlreiche weitere kulturelle Einrichtungen – darunter auch ein Frauenverein, in dem einmal monatlich gemütliche Runden zusammenkommen. In der Synagoge findet das Abendgebet zum Schabbat statt. Der Schabbat ist im Judentum ein Ruhetag, an dem keine Arbeit verrichtet werden soll. Er beginnt wie alle Tage im jüdischen Kalender am Abend und dauert vom Sonnenuntergang am Freitag bis zur Dunkelheit am folgenden Samstag.

Gedenkstätten im Bergischen

Es gibt einige Gedenkstätten im Bergischen Land. Hingewiesen werden soll auf die Begegnungsstätte Alte Synagoge, ein Ort des Gedenkens und des Lernens im Zentrum von Wuppertal-Elberfeld. In Remscheid existiert die Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall (Martin-Luther-Straße 61), die im Sommer 2018 eröffnet wurde.

Was bringt die Zukunft?

Leonid Goldberg sieht die Zukunft des Judentums nicht in Europa. „Die allgemeine politische Entwicklung in Europa und Deutschland ist nicht gut“, führt er aus. Die geistliche Heimat der Juden ist und bleibt Israel, und dort sieht der Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde in Wuppertal auch die Zukunft des Judentums in einigen Generationen.