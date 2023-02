Lennep: Kommen die Zeltpartys 2024 zurück?

Der Rosenmontagzug ist gerade vorbei, da drehen sich die Planungen schon um Karneval im nächsten Jahr. Das könnte die Remscheider erwarten.

Von Frank Michalczak

Remscheid. 2024 könnte es wieder Zeltpartys beim Lenneper Karneval geben – aber nicht wie bisher auf der Robert-Schumacher-Straße. Dies unterstreicht Organisator Gunther Brockmann, der ein positives Fazit nach dem Rosenmontagszug zieht. „Auch aus Sicht der Behörden verlief das Ganze deutlich entspannter, weil die Robert-Schumacher-Straße nicht zusätzlich zur Kölner Straße gesperrt war“, blickt der Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft zurück.

Es war für ihn eine Session, bei der er sich voll und ganz auf den Zug konzentrieren konnte. Vor Beginn der Corona-Pandemie standen ab Weiberfastnacht im Festzelt vielfältige Feten an – mit Schlagerstar Mickey Krause und sonstigen Stimmungskanonen. Sie könnten im kommenden Jahr zurückkehren, wobei Brockmann darauf hinweist, dass durch das Aus für die Outlet-Pläne der Jahnplatz als Veranstaltungsfläche wieder infrage käme. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort bis dahin bereits etwas anderes gebaut wird“, fügt er hinzu.

Nicht nur vor diesem Hintergrund rückt das Areal am Rande der Altstadt ins Zentrum der Überlegungen. Die ehemalige Feuerwache, die sich am Jahnplatz befindet, könnte zum multifunktionalen Treffpunkt – und möglicherweise auch Schauplatz kleinerer Veranstaltungen werden. „Wir möchten in jedem Fall wieder näher an die Altstadt, brauchen allerdings auch einen Zelt-Wirt“, berichtet Brockmann.

Rosenmontagszug: TBR reinigte auch am Dienstagmorgen noch die Straßen

Für die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) galt es derweil, die Hinterlassenschaften vom Karnevalstrubel zu beseitigen. Für Bereichsleiter Daniel Pfordt war das Müllaufkommen „im normalen Rosenmontagsbereich“. 25 Mitarbeiter seien im Einsatz gewesen, um vergessene Kamelle, Konfetti und Co. zu beseitigen – bis in die Abendstunden und am frühen Dienstagmorgen ab 6 Uhr. Von massiven Vandalismusschäden, zu denen es vor Jahren im Hardtpark gekommen war, sei ihm nichts bekannt.

Für Andrang sorgte der Rosenmontagszug zunächst in den Lokalen. Die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft hatten sich nach der närrischen Karawane in die Gaststätte Alt-Lennep an der Kölner Straße zurückgezogen. „Es war proppevoll“, schildert Brockmann den regen Betrieb. In den späteren Stunden war dann weniger los. „Auch in der Altstadt“, bilanziert Brockmann, der dort bereits das nächste Großereignis ins Visier nimmt.

Auf den Karnevalszugfolgt das Weinfest

Unter der Regie der Karnevalsgesellschaft steht vom 4. bis 6. August das Weinfest auf dem Programm, mit dessen Erlös der Verein die Straßenreinigung nach dem Rosenmontagszug finanziert. „Etwa fünf Wochen vorher starten wir mit dem Vorverkauf“, kündigt Brockmann an. Erneut kommen nur jene zum Winzertreff, die sich vorher ein Ticket gesichert haben. Damit wollen die Veranstalter den Publikumszustrom in die engen Gassen begrenzen.