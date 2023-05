2023 wurde aus Remscheid noch kein Flüchtling abgeschoben

470 Menschen müssten Remscheid eigentlich wieder verlassen: Die Stadt tut sich aber schwer mit der Rückführung.

Von Axel Richter

Remscheid. 4300 Flüchtlinge leben aktuell in Remscheid. 470 von ihnen müssten das Land eigentlich wieder verlassen, weil sie weder Kriegsflüchtlinge sind noch Asylrecht oder ein anderes Bleiberecht genießen. Das tun sie aber nicht. Und die Stadt Remscheid tut sich schwer damit, die Menschen in ihre Heimatländer zurückzuführen. 2023 wurde aus Remscheid deshalb noch niemand abgeschoben. Und auch in den Vorjahren lässt sich ihre Zahl an zwei Händen abzählen.

Remscheids Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU) macht keinen Hehl aus der Misere, in der die Stadt steckt. Die Kommunen müssen die Menschen aufnehmen und versorgen, die ihnen von den übergeordneten Behörden zugewiesen werden. Auch jene, die ohne jede Bleibeperspektive sind. „Dabei hätten wir genug mit denen zu tun, die bleiben dürfen“, sagt Reul-Nocke.

Dass es bereits im Vorfeld des gestrigen Flüchtlingsgipfels von Bund und Ländern vor allem um Geld ging, kann die Dezernentin nicht nachvollziehen. Ohnehin hatte sie keine Erwartungen an das Treffen: „Es fehlt der Bundesregierung schlicht am Interesse, eine vernünftige Regelung zu treffen – in Deutschland und Europa.“

Ausbaden müssen die heutige Flüchtlingspolitik die Städte und Kreise. Sie müssen die Menschen unterbringen - in Heimen und Wohnungen, die sie anmieten. Und nicht nur das. Sie müssen die Menschen nach erfolglosem Aufenthaltsverfahren auch in den Flieger in die Heimat setzen. Theoretisch.

Zukunft der Flüchlinge nimmt Mitarbeiter des Rückführungsmanagements mit

Vier Mitarbeiter hat die Stadtverwaltung Remscheid, die im so genannten Rückführungsmanagement tätig sind. Hinzu kommen pensionierte Polizisten, die den Verwaltungsleuten helfen. Ihre Bilanz bleibt aus vielerlei Gründen bescheiden. Denn am Anfang jeder Rückführung steht die Feststellung der Nationalität. Dann müssen in vielen Fällen Ersatzausweise angefertigt werden, doch ist nicht sicher, dass die in den Heimatländern der Menschen auch anerkannt werden. „Dann ist die ganze Familie nicht reisefähig, weil sich einer in den Tannenhof eingewiesen hat“, sagt Barbara Reul-Nocke. „Und wenn sie dann alle in Frankfurt am Flughafen stehen, nimmt der Kapitän die Menschen nicht an Bord, weil sie Widerstand leisten.“

Das hinterlässt Spuren. Auch bei denen, die für die Rückführung zuständig sind. Das gilt erst recht, wenn sie deshalb auch wegen ihrer Tätigkeit beschimpft werden. So geschehen jüngst bei einer Mitarbeiterschulung in Köln. Sie sollten sich ihres Jobs wegen schämen, ließen Aktivisten die Remscheider wissen. „Das läuft einem über die Bettdecke“, sagt einer der Männer.

„Wir hätten genug mit denen zu tun, die bleiben dürfen.“

Um nicht missverstanden zu werden: „Kriegsflüchtlinge und Asylberechtigte brauchen unsere Hilfe“, sagt Barbara Reul-Nocke. Das gelte selbstverständlich für jene rund 1200 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die heute in Remscheid leben. Ihre Zahl ist seit Monaten stabil, die meisten Fluchtbewegungen gibt es 15 Monate nach Kriegsbeginn vor allem im Inneren der Ukraine.

Der Zuzug von Menschen aus Serbien, Afghanistan, Syrien, Weißrussland, Guinea und Nordmazedonien nach Remscheid hält dagegen an. 32 Neuzugänge kamen bis Ende März aus diesen Ländern. Soll ihre Integration gelingen, braucht es Wohnungen, Kitaplätze und Plätze an den Schulen. Die aber sind heute schon knapp. Und Geld dafür gibt es nicht. Stattdessen hat der Bund für die Kommunen vor allem kluge Ratschläge übrig.

Für alle Flüchtlingsgipfel, die bislang stattfanden und ohne Lösung blieben, hat Barbara Reul-Nocke deshalb nur wenig schmeichelhafte Worte übrig: „Stuhlkreise, aus denen nichts geworden ist“, nennt sie die Treffen auf Regierungsebene und bittet für ihre Schimpftirade zugleich um Entschuldigung: „Ich habe die große Sorge, dass die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber den Menschen irgendwann bröckelt und zerfällt.“

Kommentar von Axel Richter: Besser als Fesseln

© Michael Sieber

Es ist die Sorge um all jene, die vor Krieg und Verfolgung flüchten, die Barbara Reul-Nocke umtreibt. Deshalb warnt Remscheids Rechtsdezernentin vor einer Politik, die in den Kommunen die Grenzen des Leistbaren erreicht hat und die Solidarität und Akzeptanz in der Bevölkerung schwinden lässt. Wer weder Kriegsflüchtling ist noch in seiner Heimat politisch verfolgt wird, der muss Remscheid und der muss Deutschland deshalb wieder verlassen.

Die Praxis zeigt, wie schwer das ist. Nicht von ungefähr bedient sich die Stadt der Hilfe ehemaliger Polizeibeamter, die wissen, Recht und Gesetz im Zweifel mit Hilfe von Fußfesseln durchzusetzen.

Besser als die Menschen oft erst nach Jahren in Fesseln zu legen und in den Flieger zu setzen, wäre es freilich, die Asylverfahren zu beschleunigen und sie bis zu einer Entscheidung erst gar nicht den Kommunen zuzuweisen. Die haben aktuell nämlich genug damit zu tun, denen zu helfen, die tatsächlich unseres gesellschaftlichen Schutzes bedürfen.