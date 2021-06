Kommentar zum Innenstadt-Umbau: 2019 eröffnet Chancen

Standpunkt von Frank Michalczak

Fortschritt ist auch von privatem Engagement abhängig, meint Frank Michalczak.

Das kommende Jahr könnte in Remscheid eine Phase einleiten, in der aus Hoffnungsschimmern Aufbruchstimmung erwächst. Dann nämlich, wenn die Verantwortlichen bei der Stadt und den Planungsbüros ihr Wort halten, dass die ersten Schritte beim Umbau der Innenstadt 2019 tatsächlich umgesetzt werden. Und nicht nur das: In Stachelhausen, unterhalb der Kraftstation, soll ein neuer Quartierplatz entstehen. Fortschritt ist aber auch von privatem Engagement abhängig. Ein Paradebeispiel dafür liefert das neue Leben, das an der Alten Bismarckstraße eingekehrt ist. Aus ihr kann durch die Impulse, die Anwohner und Geschäftsleute setzen, ein Szeneviertel werden. Das Potenzial ist vorhanden, wie die Gastgeber am Samstag bei ihrem Straßenfest deutlich machten.

Das neue Kino bietet ihnen zusätzliche Chancen, Gäste und Kunden zu gewinnen. Es gibt also berechtigten Grund zur Annahme, dass 2019 den Remscheidern Erfolgsgeschichten bescheren wird.

