„Echt kremig“: 20. Geburtstag fällt ins Wasser

Ein Wasserschaden verhindert eine Feier.

Von Peter Klohs

Remscheid. Die Kinder- und Jugendwerkstatt „Echt kremig“ an der Bernhardstraße im Kremenholl feiert in diesen Tagen 20 Jahre. Was kaum niemand überraschender findet als der ehrenamtliche Trägerverein. „Dass wir zwanzig Jahre durchgehalten haben, ist schon ein Ding“, freut sich Vorsitzender Franz Lebfromm. Doch eine Feier wird es vorerst nicht geben.

Denn als Marita Lauer, vom Verein zu Wochenbeginn die Räume betrat, bemerkte sie sofort den üblen Geruch, der ihr aus dem Keller entgegenwehte. Gemeinsam mit ihrem Mann Hans begutachtete sie unmittelbar die Situation – und fand einen Wasserschaden. „Gut fünf Zentimeter stand der Boden unter Wasser“, berichtet sie.

Schnell fand man heraus, dass nicht die starken Regenfälle der vergangenen Tage für das Malheur verantwortlich waren, sondern eine Verstopfung an einem Abflussrohr. „Da hatten sich Feuchttücher verklumpt“, sagt Hans Lauer, „und für einen Stau gesorgt.“ Seine Frau zeigt einige Fotos, auf denen die ganze Katastrophe gut zu sehen ist. „Vor allem aus hygienischen Gründen haben wir das Fest dann abgesagt. Die Durchführung des Festes wäre uns zu unsicher gewesen. Schließlich ist der Keller das Herzstück unserer Werkstatt, wo man nach Herzenslust sägen, hämmern und werkeln kann.“

Fest soll Ende Oktobernachgeholt werden

Beim Gang durch den Keller fällt inzwischen kaum noch ein störender Geruch auf. Das Wasser ist komplett verschwunden, hat jedoch verzogene Türblätter hinterlassen. Aber das Haus, dessen Freizeitangebot sich an Sechs- bis Zwölfjährige richtet, hat schnell reagiert: Das Fest soll am Samstag, 22. Oktober von 13 bis 18 Uhr nachgeholt werden.