1918: Menschen sterben wie die Fliegen

Kriegsende vor 100 Jahren

+ © Regina Harlfinger Verwundete Soldaten in Remscheid. Hermann Hasenclever führte das Lazarett im Krankenhaus an der Burger Straße. © Regina Harlfinger

Serie zum Ende des Ersten Weltkriegs: Zu 2500 Gefallenen kommen ungezählte zivile Opfer.

Von Axel Richter

Jakob Rudolf Becker hat überlebt. 48 Jahre alt war er, als der Kaiser ihn zu den Waffen rief. Als Unteroffizier kämpft der Lenneper in Belgien und Frankreich. Jetzt, im November 1918 kehrt der Sohn eines Holzhändlers nach Lennep zurück. Andere haben nicht ansatzweise so viel Glück.

+ Hasenclevers Frau Milly (obere Reihe zweite von links) versorgte mit Rot-Kreuz-Schwestern die Kriegsverletzten. © Regina Harlfinger

Am Ende des Ersten Weltkrieges werden annähernd 2500 Remscheider „im Felde gestorben“ sein – die Gefallenen aus Lennep und Lüttringhausen nicht mitgezählt. Der RGA veröffentlicht ihre Namen in sogenannten Verlustlisten. Die Todesanzeigen füllen bald täglich mehrere Zeitungsseiten. Zumal nicht nur Soldaten zu betrauern sind.

Den Wirren und Schicksalen der damaligen Zeit widmet der RGA in dieser Woche eine sechsteilige Serie, wobei der „einfachen Bevölkerung“ das besondere Augenmerk gelten soll. Denn noch viel größer als der ungeheure Blutzoll auf dem „Feld der Ehre“ sind die zivilen Opfer, die der Weltenbrand fordert.

In Remscheid sterben die Menschen wie die Fliegen. Viele sind erst 19, 20 Jahre alt. Oder Kinder wie die vierjährige Erna, die „nach kurzer schwerer Krankheit“ von ihren Leiden erlöst wird. Der Schmerz der Eltern muss unermesslich sein. Nur zwei Tage bevor die kleine Erna starb, war der Sohn und Bruder „im Tode vorangegangen“.

+ Die Menschen hungerten. Durchhalteparolen fruchteten nicht mehr.

Schuld am Tod so vieler Zivilisten sind Mangelernährung und Krankheiten. Im Sommer 1918 grassiert die Grippe in Remscheid, im Herbst ein weiteres Mal. Weltweit fallen der Spanischen Grippe zum Ende des Krieges Millionen Menschen zum Opfer. Der RGA ergeht sich in hilflosen Appellen und rät zu Reinlichkeit durch Händewaschen. Lebensmittel gibt es derweil auf Karte, doch mit den amtlich zugeteilten Mengen kommen die Familien nicht aus. Die Steckrübe wird zum Hauptnahrungsmittel. Fleisch, Milch und Mehl sind unbezahlbar. Und zum Hunger kommt die Kälte. Der Preis für den Zentner Kohlen hat sich mehr als verdreifacht.

Am 9. November ruft der Solinger Reichstagsabgeordnete Philipp Scheidemann (SPD) in Berlin die Republik aus. Am 11. November schweigen die Waffen. Doch so wie sich die Heeresgruppen im Westen auflösen, so gerät auch in der Heimat die Ordnung aus den Fugen.

1913 eröffnete an der Burger Straße die Krankenanstalt

+ Standpunkt von Axel Richter

Die von den Kieler Matrosen ausgehende Revolution erreicht das Bergische Land. Am 12. November berichtet der RGA, ein Arbeiter- und Soldatenrat habe die öffentliche Gewalt ergriffen. Es bleibt zunächst ruhig. Erst Ende November kommt es zwischen „Roten“ und „Bürgerlichen“ zu Kämpfen um das Bezirkskommando in Lennep. An der Burger Straße haben die Ärzte und Schwestern unterdessen Erfahrung mit der Behandlung von Kriegsverletzungen. 1913 eröffnete dort die städtische Krankenanstalt. Im Ersten Weltkrieg wird sie zum Lazarett. Zwar war die Front weit weg, dennoch übernehmen Schwestern des Roten Kreuzes die Versorgung von Verwundeten.

Jakob Rudolf Becker, der mit der 1. Kompanie Landsturm-Bataillon Lennep in den Krieg gezogen war, ist in der belgischen Wallonie unterdessen zum Vizefeldwebel befördert worden. Nach dem Krieg avanciert er zu einer der „markantesten Persönlichkeiten des rheinischen Holzhandels“, wie der RGA in einer Würdigung seiner Person schreibt.

100 JAHRE KRIEGSENDE FORSCHER Der Lenneper Markus Klauer lebt heute in Frankreich. Seit vielen Jahren erforscht er die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges. Seiner Arbeit widmet sich der morgige Teil der RGA-Serie zum Weltkriegsende. VORTRAG Rund um den 9. November 1918 geht es am Freitag um 18.30 Uhr in der Aula des Ernst-Moritz-Gymnasiums. In zwei Vorträgen referieren Historiker über den Kieler Matrosenaufstand und die Folgen für die damalige Stadt Remscheid.

Den Krieg, der der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ folgt, erlebt der Veteran in der Heimat. In der Nacht zum 31. Juli 1943 sieht Jakob Rudolf Becker die Remscheider Innenstadt unter den Bomben der Alliierten in Schutt und Asche fallen. » Standpunkt