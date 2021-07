BV 1910: Kunstrasen wird zur Existenzfrage

Sportplatz Neuenkamp

+ © Herbert Draheim (Archiv) Der Sportplatz Neuenkamp aus der Luft: an der Längsseite (unten links) das Vereinsheim, daneben die Jahn-Turnhalle. © Herbert Draheim (Archiv)

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Weber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Weber schließen

Die Umwandlung der Spielfläche auf dem Sportplatz Neuenkamp wird Millionen kosten. Verein fühlt sich von der Stadt im Stich gelassen.

Von Andreas Weber

+ Meinung von Andreas Weber © RGA

Für viele Fußballvereine ist Kunstrasen eine Existenzfrage. Auch für den BV 1910. Ob der kleine Verein die Umwandlung auf der Sportanlage Neuenkamp jedoch erleben wird, ist ungewiss. Denn die Lösung für den innenstadtnahen Platz gestaltet sich als kompliziert. BV 1910 Remscheid als Nutzer und der RSV als Eigentümer der Anlage befinden sich im Mittelpunkt einer Gemengelage, für die die Stadt als Mieter des Areals bislang kein schlüssiges Konzept vorlegt. „Nur Lippenbekenntnisse gibt es genug“, beklagt sich Berthold Fahl, Geschäftsführer des BV 1910.

+ Kämpft für den Kunstrasen: Berthold Fahl (BV 1910). © Andreas Weber

Fakt ist: Die Lösung wird teuer. Allein der Wechsel von Asche auf Kunstrasen ist auf 1,2 Millionen Euro taxiert worden. Hinzu kommt die Entsorgung. Seit den 90er-Jahren ist bekannt, dass der Platz dioxinbelastet ist. Auf der Laufbahn um das Fußballfeld liegt Marsberger Kieselrot, das zur Sicherheit mit Vlies und Gehwegplatten überdeckt wurde. Bei einem Kunstrasen müssten die Altlasten für 350- bis 400 000 Euro ausgebaggert werden.

Im Mai 1990 begann der auf 30 Jahre abgeschlossene Pachtvertrag zwischen Stadt und dem TV Jahn, dem damaligen Eigentümer des 14 500 Quadratmeter großen Geländes, zu dem auch die Jahn-Turnhalle gehört. 2016 fusionierten Jahn und der RSV. Seither ist der Verein mit Sitz am Fürberg Ansprechpartner für die Grundstücksfrage. Im Mai 2020 läuft der Pachtvertrag aus. Doch wie geht es danach weiter?

+ Beklagt städtische Hinhaltetaktik: Hartmut Bau, Vorsitzender des RSV. © Andreas Weber

Eine Option wäre, dass die Stadt das Gelände vom RSV kauft. Wenn sie dies täte, würde sie 80 Prozent der Entsorgungskosten vom Land NRW erstattet bekommen. Einen Kauf hatte die Stadt Anfang 2018 ernsthaft im Sportausschuss in Aussicht gestellt. Allein: Eine Millionensumme wäre fällig. Der RSV hatte anfangs mal vorsichtig 1,5 Millionen Euro kommuniziert. Als die Stadt später mit validen Daten argumentieren wollte, brachte sie die 250 Euro pro Quadratmeter vom Gutachterausschuss ins Spiel. Insgesamt 3,63 Millionen Euro würde die Sportanlage Neuenkamp demnach einbringen.

RSV-Vorstand: Es hat nie Verhandlungen gegeben

Der RSV entschied sich in seinen Gremien, diesen Wert als Richtschnur zu nehmen. Was den Vorstand jedoch pikierte: „Eigentlich ist es einfach: Einer will kaufen, der andere verkaufen. Wir haben auch viele Gespräche mit der Stadt geführt, die aber nie in eine Verhandlung mündeten“, stellt RSV-Vorsitzender Hartmut Bau fest.

RSV wie BV 1910 fühlen sich im Stich gelassen. Immer wieder hatte es in der Vergangenheit Bekenntnisse zum Kunstrasen in Neuenkamp gegeben. 2012 war Neuenkamp Priorität I, wurde aber wegen der möglichen Ansiedlung des Berufskollegs Wirtschaft und Verwaltung sowie aufgrund der Altlasten zurückgestellt. „Die Pauschale von 561 000 Euro floss stattdessen in den Kunstrasen Bergisch Born“, meint Fahl. Noch am 15. März 2017 habe OB Mast-Weisz seine Zusage für eine Umsetzung erneuert. „2018 sei zu ambitioniert, 2019 aber realistisch“, notierte Fahl in seinen Unterlagen. Angesichts der auslaufenden Pacht sieht sich der BV 1910 erheblich unter Druck.

HISTORIE BV 1910 Der Verein hatte Jahrzehnte seinen vereinseigenen Sportplatz Neuenhaus - neben Edscha. Ende der 80er-Jahre benötigte Edscha durch den Bau der Sophie-Scholl-Schule Parkplätze, die auf dem ehemaligen Fußballplatz entstanden, nachdem der BV 1910 dem massiven Drängen nachgegeben hatte und nach Neuenkamp zog.

Berthold Fahl befürchtet, dass man die von ihrer Lage und dem Umfeld attraktive Sportanlage opfert, die 194 Mitglieder zum zweiten Mal entwurzelt und anderswo unterbringt. „Wenn es so käme, hätten wir doch nie im Leben 1,2 Millionen investiert.“ 1993 hatte der BV 1910 sein Eigentum, das Vereinsheim am Sportplatz Neuenkamp bezogen und mit vier Umkleidekabinen, kleinem Restaurant und Wohnung für den Hausmeister ausgestattet. Für den weitgehend durch Fußball geprägten Verein bedeutet die Platzerneuerung eine Überlebensfrage. „Ohne Kunstrasen locken sie keine Jugendlichen mehr.“

In Spitzenzeiten waren es 14 Teams, nun hat der BV 1910 nur noch sechs. Berthold Fahl, seit über 50 Jahren im Klub, will weiter kämpfen, sieht aber: „Egal, was sie über das Vereinswesen lesen, überall heißt es: Ehrenamt, Ehrenamt. Nur hier wird es mit Füßen getreten.“