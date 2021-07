18-jährige Motorrad-Fahrerin verletzt

Unfall

In einer Kurve auf der Opladener Straße in Burscheid ist das Motorrad einer Remscheiderin unter die Leitplanke gerutscht.

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr war die junge Fahrerin auf der Opladener Straße (L294) in Richtung Hilgen unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve in Kump verlor sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad. Sie lenkte nach links in Richtung Leitplanke. Dabei stürzte die 18-Jährige, und ihr Kraftrad verkeilte sich unter der Leitplanke. Die Remscheiderin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.