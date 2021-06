1700 Teilnehmer fiebern Firmenlauf entgegen

Aktion

+ © Markus Rick So wie hier beim Lauf in Mönchengladbach, der auch von der Neo Move GmbH organisiert wird, soll es am 29. August am Schützenplatz aussehen. © Markus Rick

Am 29. August feiert die Veranstaltung in Remscheid Premiere. Die Organisatoren haben die Strecke noch einmal angepasst.

Von Tristan Krämer

Die Vorfreude bei Nicole Hafner auf den 29. August ist riesig. Doch nicht nur die Geschäftsführerin der Neo Move GmbH, die am Donnerstag erstmals den EWR-Firmenlauf in Remscheid veranstaltet, ist gespannt. Mit ihr fiebern rund 1700 Menschen ihrer Teilnahme an der Premiere entgegen.

„Im Moment weiß ja noch niemand der Teilnehmer, was ihn da wirklich erwartet. Aber in den Gesprächen spüre ich, wie groß die Vorfreude ist“, berichtet Hafner von ihren Eindrücken aus der Organisationsphase. Sie sei sehr zufrieden mit der Resonanz aus Remscheid, aber auch aus den umliegenden Orten.

„Es hatte ein bisschen einen Schneeballeffekt: Nachdem die ersten Firmen zugesagt hatten, hat es sich herumgesprochen und wurden es immer mehr“, erklärt die Veranstalterin. Die rund 1700 Teilnehmer – noch immer trudeln bei Hafner Anmeldungen ein – verteilten sich auf etwa 100 verschiedene Unternehmen aus dem Bergischen Land. In Mönchengladbach und Krefeld, wo sie mit Neo Move entsprechende Veranstaltung schon auf die Beine stellt, lag die Teilnehmerzahl beim Debüt des Laufs ähnlich hoch.

Strecke kommt dem inklusiven Charakter entgegen

Um der Masse an Läufern – darunter auch ein Team des Remscheider General-Anzeigers – Rechnung zu tragen, haben die Veranstalter noch einmal an der Strecke gefeilt. Am Start-Ziel-Punkt hat sich zunächst nichts geändert. Dieser befindet sich nach wie vor auf dem Remscheider Schützenplatz. Von dort geht es über die Martin-Luther-Straße auf eine größere Schleife in den Stadtpark und von da aus in den Edelhoffpark. Über den Carl-Grüber-Weg geht es über ein rund 150 Meter langes Stück der Hindenburgstraße zurück auf den Schützenplatz.

„Damit kommen wir einerseits der großen Resonanz entgegen, andererseits stärken wir damit den inklusiven Charakter des Firmenlaufs“, betont Nicole Hafner, dass die Veranstaltung „gelebte Inklusion“ sei. Es sei zwar gar nicht so einfach, die bergische Topographie zu entschärfen. Mit der Modifikation der Strecke halte diese aber noch einmal weniger Hürden bereit.

„In den Gesprächen spüre ich, wie groß die Vorfreude ist.“

Nicole Hafner

Ohnehin gibt Nicole Hafner für alle, deren letzte sportliche Aktivität schon etwas länger zurückliegt, Entwarnung: „Es bleibt bei knapp fünf Kilometern Länge. Und ohnehin steht der Spaß im Vordergrund.“ Sie freue sich auch auf das Beisammensein, beispielsweise bei der „After-Run-Party“, die nach dem Lauf in einem Festzelt auf dem Schützenplatz stattfindet.

PREMIERE DES EWR-FIRMENLAUFS TERMIN Donnerstag, 29. August, Einlass ab 16 Uhr, Start 19 Uhr, Siegerehrung 20.30 Uhr, ab 20.45 Uhr „Après-Run-Party“ PREISE Wer sich jetzt noch für den EWR-Firmenlauf anmelden möchte, zahlt 26 Euro (netto). Für Nachzügler am Veranstaltungstag kostet die Teilnahme 35 Euro (netto). VERKEHR Von 16 bis 21 wird auf dem Teil der Hindenburgstraße, der als Laufstrecke genutzt wird, ein Halteverbot eingerichtet. Die Anwohner seien per Posteinwurf über die Einschränkung informiert worden, sagt Nicole Hafner: „Wir laden alle ein, beim Firmenlauf dabei zu sein. So ein Spektakel vor der Haustür zu haben ist doch auch etwas.“

Mit dem Spaß wollten einige der Teilnehmer aber gar nicht erst bis zum 28. August warten. So träfen sich beispielsweise die Laufgruppen der Stadt, der Lebenshilfe oder der Cimco Werkzeugfabrik schon zur Vorbereitung und um die Strecke schon mal ein bisschen kennenzulernen, berichtet die Veranstalterin. Auch bei den Team-Mottos und der Gestaltung teameigener Lauf-T-Shirts hätten sich die Gruppen viel Mühe gegeben. „Durch die Teilnahme am Firmenlauf haben sich viele Unternehmen mit dem Thema des betrieblichen Gesundheitsmanagements befasst. Sie denken über bestehende Konzepte nach und überarbeiten sie teilweise noch mal“, schildert Hafner einen Nebeneffekt der Veranstaltung.

Zu der können sich Teilnehmer übrigens noch bis Mittwoch, 28. August, 18 Uhr anmelden. Nachmeldungen sind noch von 16 bis 18 Uhr am Veranstaltungstag möglich. Alle Infos dazu gibt es im Internet auf

www.firmenlauf-remscheid.de