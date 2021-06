17-Jährige kauften mit Blüten ein

Prozess

Mit einem blauen Auge davon kamen am Dienstag zwei Jugendliche vor dem Amtsgericht.

Die 17-Jährigen hatten in Remscheider Geschäften mit falschen 50-Euro-Scheinen gezahlt. Die sechs falschen Fuffziger hatten sie von einem Erwachsenen erhalten. Damit gingen die Jugendlichen einkaufen. In keinem Geschäft flogen sie auf. Dann aber beschlich sie selbst der Verdacht, die Scheine könnten falsch sein. Probeweise versuchten sie, einen der 50er an einem Bankautomaten einzuzahlen. Danach bestätigte sich ihr Verdacht.

Das Gericht stellte den Fall ein. Allerdings müssen die 17-Jährigen dafür Arbeitsstunden ableisten, berichtet Amtsrichter Dr. Peter Lässig. Hintergrund: Zumindest in einem Fall sollen die Jugendlichen billigend in Kauf genommen haben, dass die Blüten im Umlauf kommen. Allerdings, das sprach für die 17-Jährigen, haben sie die Waren mittlerweile mit echtem Geld bezahlt. ric

