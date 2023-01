16. Auflage von „Go! Girls“

Am Freitag, 20. Januar, können Mädchen von 4 bis 18 Jahren wieder ihr ganzes Können zeigen. Bei der 16. Auflage des Fußballturniers „ Go! Girls“ wird in vier Altersklassen gespielt – ab 14.30 Uhr in der Halle Neuenkamp. Mitmachen können Vereins- wie Schul- oder Hobbymannschaften. Auch Einzelspielerinnen können sich anmelden und werden Teams zugeteilt. Möglich ist die Anmeldung online bis zum 19. Januar oder auch am Veranstaltungstag in der Halle Neuenkamp. Die Teilnahme an der Veranstaltung kostenfrei. -luh-