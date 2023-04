125 Jahre nach der Gründung: Chorgemeinschaft sucht neue Mitsänger

Der MGV Remscheid Honsberg und der Hazet-Chor singen gemeinsam. Geprobt wird in der Werkskantine der Firma Hazet und im Lindenhof.

Von Sabine Naber

Remscheid. Während 1897 im Wiener Prater das knapp 65 Meter hohe Riesenrad in Betrieb genommen wird und in Amerika William McKinley Jr. der 25. Präsident der Vereinigten Staaten wird, gründet sich in Remscheid der Männergesangverein (MGV) Remscheid Honsberg. Weil der im vergangenen Jahr sein 125-jähriges Jubiläum wegen Corona nur im kleinen Kreis begehen konnte, wurde die Feier am Sonntag unter dem Motto: „125 + 1“ im Lindenhof nachgeholt. Und mit Hilfe befreundeter Chöre auch musikalisch gefeiert.

„In den 50er Jahren waren wir mal 80 Sänger, 20 Jahre später dann nur noch halb so groß“, berichtet Vorsitzender Rolf Cholewa. Schließlich seien nur noch so wenig Sänger geblieben, dass man nicht mehr alleine auftreten konnte. Weil es dem Hazet-Werks-Chor nicht anders erging, gründeten die beiden Chöre 1994 die Chorgemeinschaft MGV 1897 Remscheid Honsberg/Hazet-Chor.

Bis heute sind es zwei selbstständige Chöre. „Aber wir haben uns gefunden, proben zusammen, treten gemeinsam auf und werden seit 36 Jahren von Heinz-Martin Schmitz aus Ennepetal dirigiert“, erzählt Cholewa. Schirmherren sind Gustav Mäuler (MGV Honsberg), Hermann Zerver und Matthias Hoffmann (Werkschor).

Heute zählt der Chor nur noch elf Sängerinnen und Sänger. Es fehlt der Nachwuchs. Anfangs sei der Hazet-Chor ein reiner Firmenchor mit knapp 30 Sängern gewesen. Aber von Beginn an konnten auch Sänger dazu kommen, die keine Betriebsangehörige waren. Immer wenn der Chor einen Auftritt hat, wird nun um neue Mitglieder geworden. Aber das sei schwierig sagt Rolf Cholewa.

Der nächste Versuch soll am 1. Oktober im Teo Otto Theater gestartet werden, wenn verschiedene Chöre dort eine Jubiläumsveranstaltung präsentieren und den Erlös der Tafel zukommen lassen wollen.

Ihre Matinee eröffnete die Chorgemeinschaft mit drei Liedern, die perfekt zur Jahreszeit passten. Erst wurde der April besungen, dann unterhaltsam vom Froschkonzert am See erzählt und schließlich hieß es „Und wieder blühet die Linde“.

„Das haben Sie klasse gemacht“, lobte Petra Rützenhoff-Berg, Dirigentin des Lüttringhauser Frauenchores, die acht Sänger und die eine Sängerin, als sie im Anschluss mit ihrem Chor die Bühne betrat und Marianne Rosenbergs Kulthit „Du gehörst zu mir“ ankündigte. Auch der Remscheider Frauenchor, und die Männergesangvereine Germania, Niegedacht Herbringhausen und Bergeshöh aus Ennepetal gratulierten mit Gastauftritten.

Geprobt wird immer montags um 17.30 Uhr. Abwechselnd in der Werkskantine der Firma Hazet und im Saal des Lindenhofes. Kontakt gibt es unter www.cv-bergischland.de.