1139 Kinder werden eingeschult

Remscheid. Für 1139 schulpflichtige Kinder steht ein aufregender Tag an: Heute haben die Erstklässler ihren ersten Tag an den 17 Remscheider Grundschulen. Er beginnt in vielen Fällen mit einem Gottesdienst, in jedem Fall aber mit einer Feier meist in der Turnhalle und danach einer ersten Unterrichtsstunde, in der sich die Klassenlehrer vorstellen. AWe