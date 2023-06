1120 Sophie-Scholl-Schüler auf den Beinen

Remscheid. Ursprünglich hatte das Kollegium ein anderes Sportfest zum Schulausklang in der Sophie-Scholl-Gesamtschule im Sinn, dann aber brachte der Projektkurs Sowi in der Q1 die Idee ein, einen Sponsorenlauf rund um das Schulgebäude am Hohenhagen auf die Beine zu stellen. Schwerpunktmäßig hatte sich der Kurs mit dem Thema Armut auseinandergesetzt.