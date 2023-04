Einwöchiger Blitzermarathon: Mann auf L74 ist 89 km/h zu schnell

Polizei erwischt Raser. Aktuell verstärkte Kontrollen im Rahmen der sogenannten Speedweek.

Remscheid/Bergisches Land. Einen Höhepunkt - aus Polizei-Sicht freilich besser: Tiefpunkt - lieferte am Mittwoch ein Audi-Fahrer: Mit 89 Kilometern pro Stunde über der Geschwindigkeitsbegrenzung befuhr er die L74. Nicht nur er ging der Bergischen Polizei am Mittwoch ins Netz, als sie in Remscheid, Solingen und Wuppertal verstärkt Geschwindigkeitskontrollen vornahm.

Die Polizei im Städtedreieck nimmt diese Woche an der sogenannten „Speedweek 2023“ teil: Ihr Vorbild ist der Blitzermarathon, zu dem der damalige NRW-Minister Ralf Jäger (SPD) seine Polizeibeamten 2012 erstmals auf die Straßen entsandte. Die ganze Woche über führen die Polizeibehörden in ganz Europa Tempokontrollen durch. Schwerpunkt wird am Freitag sein.

Die Schwerpunktkontrollen der Wuppertaler Polizeibehörde mit ihrer Direktion Verkehr am Mittwoch erfolgten nach Angaben von Polizeisprecher Andreas Reuter im Rahmen der Speedweek gegen Raser im Straßenverkehr. Nicht nur der Raser auf der L74 zwischen Wuppertal und Solingen wurde dabei erwischt. Auch in Remscheid führten die Beamten am Mittwoch gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durch, hieß es aus dem Polizeipräsidium.

Der Schwerpunkt der Blitzer-Woche wird der ursprünglichen Ankündigung nach am Freitag sein. Die Einsatzorte und Kontrolldichte richte sich aber auch in der Speedweek immer nach aktueller Einsatz- und Personallage, berichtete ein Polizeisprecher dem ST am Donnerstagmorgen. Eine Bilanz „herausstechender Ergebnisse“ werde erst Anfang kommender Woche gezogen. to/ric/tl

