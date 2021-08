Zweirad-Museum zieht ins alte Bismarck-Werk

Geschichte

+ © Claudia Radzwill Für die Räder der IG Bismarck geht es bergauf. Dafür sorgten (v.l.): Hans-Joachim Sommer (Beirat), Klaus Giesen und Hartmut Behrensmeier (Vorstand) sowie Dorothea Stabolewski und Johannes Mans (Beirat). © Claudia Radzwill

Damit kehrt die Sammlung in die einstige Produktionsstätte nach Bergerhof zurück. Workshops und Führungen sind geplant.

Von Claudia Radzwill

Eine frohe Botschaft konnte Bürgermeister Johannes Mans gestern im Rathaus verkünden: Das Bismarck-Zweiradmuseum wird 2020 in die Räume der alten Bismarck-Werke in Bergerhof einziehen. „Historische Schätze aus Radevormwald treffen auf ihren Ursprungsort“, erklärte er. Und Hartmut Behrensmeier von der Interessengemeinschaft (IG) Bismarck-Zweiräder, die sich um das Museum kümmert, ergänzte: „Es wird zusammengefügt, was zusammengehört.“ Bis zuletzt ist über die Pläne nichts nach draußen gelangt. „Erst sollte alles in trockenen Tüchern sein“, sagte Behrensmeier. Jetzt liege die schriftliche Bestätigung des Eigentümers Wilfried Wilhelm Ohlinger vor. Der Kontakt zum Eigentümer der Immobilie kam über die Vorsitzende des Beirats, Dorothea Stabolewski, zustande. „Der Eigentümer ist selbst an der Historie der Region sehr interessiert“, berichtete sie. Man einigte sich schnell.

Es gibt genug Platz für ein Innen- und Außencafé

Die Finanzierung soll über eine Leader-Förderung laufen. „Der Antrag wurde bereits positiv beschieden“, sagte Klaus Giesen, 2. Vorsitzender der IG Bismarck. Jetzt warten Vorstand und Beirat noch auf die Zustimmung der Bezirksregierung. 65 Prozent der Kosten werden dann übernommen, 35 Prozent sollen über Spenden und Sponsoren zusammenkommen. Vorstand und Beirat sind da zuversichtlich.

IG BISMARCK-ZWEIRÄDER AUSFAHRT Die nächste Ausfahrt der IG steht für den nächsten Sonntag, 6. Oktober, an. Die historische Ausfahrt mit alten Fahrrädern startet um 11 Uhr vom Museum in der Schlossmachergalerie aus, um 11.30 Uhr startet dann eine E-Bike-Ausfahrt. AUSSTELLUNG Ab Montag, 30. September, ist zu den Öffnungszeiten in der Sparkasse eine kleine Ausstellung zur historischen Fahrradausfahrt zu sehen.

„Wir haben ein gutes Netzwerk“, sagte Hans-Joachim Sommer vom Beirat. Wenn der Förderbescheid erfolgt ist, werde man sofort mit den Umbauarbeiten im ehemaligen Werk in Bergerhof beginnen. Im ersten Quartal 2020, so hoffen alle Beteiligten, kann dann der Umzug in die Räume an der Leimholer Straße stattfinden.

Die Idee, das Bismarck-Zweiradmuseum in die einstigen Produktionsräume zu verlagern, hatte Hartmut Behrensmeier schon länger. „Doch als Verein allein hätten wir das nicht umsetzten können“, sagte er. „Da half uns die Entscheidung, einen Beirat zu gründen – und dafür haben wir die richtigen Leute gefunden.“ Er freut sich über das Engagement, dass die Beiratsmitglieder Dorothea Stabolewski (Vorstand der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen), Hans-Joachim Sommer (Niederlassungsleiter der Firma Buderus), Bürgermeister Johannes Mans, Bauingenieur Dr. Martin Ottenstreuer und Dr. Ulf Morgenstern (Otto-von-Bismarck-Stiftung) in das Museum hineinstecken.

Bürgermeister Mans betonte: „Das kulturelle Leben der Stadt wird auch durch dieses Museum positiv beeinflusst.“ Künftig wird die IG Bismarck-Zweiräder dann auch viel mehr Platz für die alten Schätzchen haben.

+ Das alte Bismarck-Firmengebäude in Bergerhof. Hierhin soll die wachsende Sammlung der Interessengemeinschaft umziehen. © Archivfoto: HD

Dazu gehören neben Fahr- und Motorrädern auch Bismarck-Nähmaschinen. Das Tüpfelchen auf dem „i“ sind die kaufmännischen Räume in der einstigen Werkshalle. „Sie sind im Originalzustand der 50er Jahre“, berichtete Hans-Joachim Sommer. Außerdem habe die IG künftig Platz, um Workshops und Kindermuseumsführungen anzubieten – abgestimmt zum Beispiel auf Schulklassen. „Die Mitglieder des Vereins können ihr Know-how über die Technik der alten Räder ja noch aus erster Hand weitergeben.“

Platz genug gäbe es auch für ein Innen- und Außencafé, sagte Dorothea Stabolewski. Und Hartmut Behrensmeier freut sich heute schon, im nächsten Jahr die Ausfahrt der E-Bikes und historischen Oldtimer-Fahrräder vom neuen Standpunkt starten zu lassen. „Da haben wir viel mehr Platz – und die Radwegtrasse führt genau daran vorbei.“