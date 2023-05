Zwei schwere Motorradunfälle

Einsatz

+ © Roland Keusch Die Polizei war im Einsatz. © Roland Keusch

Auswärtige Fahrer stürzten am Feiertag.

Schwerverletzt ist ein Motorradfahrer am vergangenen Donnerstag (Himmelfahrt) in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilte die Pressestelle der oberbergischen Kreispolizeibehörde am Freitag mit. Er hatte demnach in Freudenberg in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und war in den Gegenverkehr gerutscht.

Die Polizei schreibt; Der Motorradfahrer, ein 22-jähriger Mann aus Hattingen, fuhr um 17.45 Uhr mit seiner Suzuki auf der B 483 aus Richtung Radevormwald kommend in Fahrtrichtung Schwelm.

Ausgangs einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Auto eines 57-jährigen Gummersbachers. Dabei zog sich der 22-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Insassen des Autos blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 483 war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.

Fahrer hatte Kurve in Erlenbach unterschätzt

Bereits um 16.34 hatte sich am gleichen Tag ein Motorradfahrer auf der K 11 in Erlenbach schwere Verletzungen zugezogen, nachdem auch er in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren hatte. Der 27-jährige Duisburger fuhr als Letzter einer Gruppe Motorradfahrer aus Hückeswagen kommend in Fahrtrichtung Radevormwald.

Nach eigenen Angaben hatte er den Verlauf der Kurve und das starke Gefälle erst zu spät wahrgenommen. Er bremste dann zu stark ab, verlor daraufhin die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. An seinem Motorrad entstand nur geringer Sachschaden. -ms-

Weitere Blaulichtmeldungen