Zwei Rader Jungs setzen ganz auf Granit

Eröffnung

+ © Nadja Lehmann Sergej Kormin (links) und David Strykowski in der Live-Küche: Am 16. März eröffnen sie ihr Marquardt-Werksstudio. © Nadja Lehmann

Sergej Kormin und David Strykowski eröffnen am 16. März „Marquardt Küchen“, Elberfelder Straße.

Von Nadja Lehmann

Es sind zwei echte Radevormwalder Jungs, die da gemeinsam an der Elberfelder Straße durchstarten: Am Donnerstag, 16. März, eröffnen David Strykowski und Sergej Kormin „Marquardt Küchen“ und laden dazu ein. „Viele kennen das Gebäude von außen; jetzt wollen wir zeigen, was drinnen geschieht und was es bei uns gibt“, sagt David Strykowski. Eingezogen sind die beiden nämlich an markanter Stelle – ins frühere Outletcenter, dessen Leerstand damit beendet ist.

Geschäftspartner sind Strykowski und Kormin seit fünf Jahren. Und Freunde noch länger. „Wir kennen uns seit der ersten Klasse in der Lindenbaumschule“, verrät Sergej Kormin. Zur kaufmännischen Ausbildung trennten sich kurz ihre Wege: Strykowski lernte im Autohaus Schmale, Kormin ging zu Inter-Union. Für ihre Firma DSK-Montageservice fanden sie wieder zusammen. „Wir montieren alles“, sagt Sergej Kormin. Ein Geschäftspartner hieß Marquardt Küchen. „Deren Konzept und deren Arbeit hat uns überzeugt“, sagt Strykowski.

Das 1991 gegründete Unternehmen setzt voll und ganz auf Granit. Das Besondere: Als einziger Küchenanbieter hat Marquardt im thüringischen Emleben ein eigenes Granitwerk. „Da kann sich der Kunde theoretisch seine Arbeitsplatte aussuchen“, sagt Kormin. Farbe und Maserung sind beim Naturstein schließlich ganz individuell. Und: „Es gibt keine Zwischenhändler. Wir haben Werkspreise“, betont Strykowski. Deshalb nennt sich der Rader Standort „Werksstudio“ und ist im Marquardt-Portfolio der jüngste und 31ste. Die beiden Rader sind Franchise-Partner und die Geschäftsführer der Niederlassung.

„Vom ersten Beratungsgespräch bis zur Montage hat der Kunde einen Ansprechpartner, der sich um alles kümmert“, sagt Kormin, und Strykowski ergänzt: „Eine Küche ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit dem Kunden verwirklichen - bis sie fertig montiert ist und alles läuft.“ Und darüber hinaus. „Wir sind auch anschließend jederzeit ansprechbar.“

In der Niederlassung sind 19 Ausstellungsküchen aufgebaut

Der 30-jährige Strykowski und Kormin (32) betont: „Wir wollen niemand überreden. Wir wollen überzeugen.“ Dabei gehen sie mit der Zeit: In ihrer 700 Quadratmeter großen Niederlassung haben sie 19 Ausstellungsküchen aufgebaut, zu denen modernste Gerätschaften gehören. „Kochen wird immer leichter“, sagt Kormin und schwärmt von Dampfgarer und Backofen, die sich per Smartphone steuern lassen und punktgenau servieren.

Wenn es jemand schlichter und traditioneller liebt – kein Problem. „Wir gucken, was der Kunde tatsächlich braucht“, beschreibt Kormin. Und das kann manchmal auch eine leichte Modernisierung sein, indem lediglich die Arbeitsplatte ausgetauscht, die Beleuchtung verändert und der Herd erneuert wird.

Anregungen, was heutzutage möglich ist, können die Kunden aus der Live-Küche mitnehmen: Strykowski und Kormin planen singhalesische und italienische Kochevents mit anschließender Verkostung - zweimal im Monat.

Und weil beide Familienväter sind, haben sie ein Kinderzimmer eingerichtet, mit Spielzeug und Wickeltisch. Schließlich sollen sich die Eltern in Ruhe umsehen und sich beraten lassen können.

Am 16. März warten auf die Rader Sektempfang, Fingerfood – und echte Thüringer Bratwürste. Die bringt der Marquardt-Chef höchstselbst aus Emleben vorbei.